10 лет спустя: Германия возобновляет производство мин DM22, которые поставлялись для ВСУ (видео)

Противотанковые мины производства TDW имеют нетипичную конструкцию и по принципу действия напоминают, скорее, гранатомет. При активации мины кумулятивный заряд способен прожечь в броню в 100 мм, при этом заряд сохраняет активность до 30 дней.

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Немецкой корпорации TDW было поручено возобновить производство противотанковых мин DM22 для немецких вооруженных сил. Выпуск данного вида вооружения было приостановлено 10 лет назад, однако после передачи большого количества таких мин Украине внутренние запасы Бундесвера истощились. Об этом 31 октября сообщили в Defence Express.

В частности, речь идет о поставке 2600 мин, в качестве восполнения арсенала после их поставок украинским войскам. Стоимость контракта составляет 68 млн евро, что предполагает стоимость одной мины DM22 около 26,1 тыс. евро. Кроме того, в рамках контракта существует опция на поставку еще 10 тыс. мин.

Демонстрационная партия должна быть изготовлена к 2025 году, серийное производство начнется в том же году, а окончательные поставки запланированы на 2027 год.

Что известно о минах DM22

Боеприпасы DM22 были разработаны в 1990-х годах на базе DM12 PARM (Panzer Abwehr Richt Minen) противотанковой мины направленного действия. Следуя нормам Оттавской конвенции, они были модернизированы до стандарта DM22 путем добавления автоматической системы, которая делает PARM инертными после 40 дней эксплуатации.

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Сама мина DM22 имеет нетипичную конструкцию и фактически действует как противотанковый гранатомет. Боеприпас состоит из противотанковой кумулятивной боеголовки с оперением с реактивным двигателем, предназначенной для поражения целей на расстоянии до 100 метров.

Вторую половину DM22 составляет задний элемент с кронштейном и взрывателем, который вместе со снарядом удерживается стволом с треногой, что делает его идеальным для быстро меняющейся обстановки. Благодаря отсутствию необходимости закапывать мину, вся система DM22 может быть легко транспортирована и установлена за считанные минуты.

Мина срабатывает при задевании оптоволоконного пускового кабеля, который в стандартной конфигурации простирается на 40 метров в направлении пуска. При этом мина устанавливается таким образом, чтобы заряд был направлен в борт машины.

Утверждается, что мина способна пробивать броню в более 100 мм и может быть запрограммирована на срок до 30 дней (по другим данным до 40).

По некоторым данным в Украину была поставлена партия модифицированных мин DM22, которые вместо оптического кабеля оснащены датчиками, в том числе инфракрасными, радиолокационными, сейсмическими и акустическими.

Ранее сообщалось, что Украине получила от Германии надводные беспилотники Sonobot 5, которые помогают обследовать водоемы и выявлять боеприпасы и другие опасные предметы на дне. Сообщается о 15 дронах, переданных украинской стороне.