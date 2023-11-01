10 років потому: Німеччина відновлює виробництво мін DM22, які поставлялися для ЗСУ (відео)

Протитанкові міни виробництва TDW мають нетипову конструкцію і за принципом дії нагадують, швидше, гранатомет. Під час активації міни кумулятивний заряд здатний пропалити броню в 100 мм, при цьому заряд зберігає активність до 30 днів.

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Німецькій корпорації TDW було доручено відновити виробництво протитанкових мін DM22 для німецьких збройних сил. Випуск цього виду озброєння було припинено 10 років тому, однак після передачі великої кількості таких мін Україні внутрішні запаси Бундесверу виснажилися. Про це 31 жовтня повідомили в Defence Express.

Зокрема, йдеться про постачання 2600 мін, як поповнення арсеналу після їх постачання українським військам. Вартість контракту становить 68 млн євро, що передбачає вартість однієї міни DM22 близько 26,1 тис. євро. Крім того, в рамках контракту існує опція на постачання ще 10 тис. мін.

Демонстраційну партію мають виготовити до 2025 року, серійне виробництво розпочнуть того самого року, а остаточні поставки заплановано на 2027 рік.

Що відомо про міни DM22

Боєприпаси DM22 були розроблені в 1990-х роках на базі DM12 PARM (Panzer Abwehr Richt Minen) протитанкової міни спрямованої дії. Дотримуючись норм Оттавської конвенції, вони були модернізовані до стандарту DM22 шляхом додавання автоматичної системи, яка робить PARM інертними після 40 днів експлуатації.

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Сама міна DM22 має нетипову конструкцію і фактично діє як протитанковий гранатомет. Боєприпас складається з протитанкової кумулятивної боєголовки з оперенням з реактивним двигуном, призначеної для ураження цілей на відстані до 100 метрів.

Другу половину DM22 становить задній елемент із кронштейном і детонатором, який разом зі снарядом утримують стовбуром із триногою, що робить його ідеальним для оточення, яке швидко змінюється. Завдяки відсутності необхідності закопувати міну, вся система DM22 може бути легко транспортована і встановлена за лічені хвилини.

Міна спрацьовує при зачіпанні оптоволоконного пускового кабелю, який у стандартній конфігурації простягається на 40 метрів у напрямку пуску. При цьому міна встановлюється таким чином, щоб заряд був спрямований у борт машини.

Стверджується, що міна здатна пробивати броню в понад 100 мм і може бути запрограмована на термін до 30 днів (за іншими даними до 40).

За деякими даними, в Україну було поставлено партію модифікованих мін DM22, які замість оптичного кабелю оснащені датчиками, зокрема інфрачервоними, радіолокаційними, сейсмічними та акустичними.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми і виявляти боєприпаси та інші небезпечні предмети на дні. Повідомляється про 15 дронів, переданих українській стороні.