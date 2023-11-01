Завербован в ЧВК "Вагнер": брат обвиняемого в убийстве в Волновахе подтвердил его личность

По словам близкого родственника Станислава Рау, вся семья в шоке от произошедшего и считает, что "война отбила ему голову". Отец второго обвиняемого с 2016 года находится в базе "Миротворец".

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Родные одного из российских оккупантов, который может быть причастен к убийству целой семьи в Волновахе, подтвердили его личность. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" 1 ноября.

Накануне в сети появилась информация, что расстрел девяти мирных жителей в оккупированном городе Донецкой области могли совершить военнослужащие 80-й бригады управления из Уссурийска. Речь про 21-летнего Антона Сопова и 28-летнего Станислава Рау.

Младший брат второго, по имени Леонид, имел разговор с журналистами, где подтвердил, что на опубликованных кадрах действительно его родственник. Ранее тот служил в 155-ой гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, а в марте 2023 года был завербован в ЧВК "Вагнер".

"Сейчас вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он такое мог сделать. Я узнал об этом в первые часы после (убийства, — ред.). Думал, ну нет-нет. Потом смотрел фото-видео. Ну да, это брат. Мать отказывается верить, еще надеется, что случится какое-то чудо", — рассказывает Леонид Рау.

Новые подробности о подозреваемых, которые могли совершить убийство в Волновахе Фото: Telegram

Отдельно он добавил, что вся семья пыталась его вытащить из войны, ходили по военкоматам, что ничего не получилось. Брат подозреваемого отметил, что "это война отбила ему голову".

Что касается второго подозреваемого, то он 2002 года рождения и родился в поселке Ярославский Приморского края. Отмечается, что в феврале 2023 года Антона Сопова признали виновным в дедовщине с причинением средней тяжести вреда здоровью.

Отдельно в материале добавили, что его отец Руслан Сопов с 2016 года числится в базе "Миротворец", ведь участвовал в боевых действиях в Украине на стороне ВС РФ. Знакомая семьи в комментарии журналистам рассказала, что он до сих пор находится на фронте.

Оба подозреваемые были задержаны и признали свою вину. Один из них проживал в доме неподалеку от места, где и произошла трагедия.

Напомним, 30 октября сообщалось, что появились детали убийства целой семьи в Волновахе. Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.