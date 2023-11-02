"Отдайте приоритет Украине": аналитик Конгресса призывает развивать украинскую оборонку

Война в Украине бушует, что означает, что пришло время Европе и США инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Это позволит обезопасить Киев в долгосрочной перспективе.

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Поддержка оружием и финансированием Украины со стороны США и других дружественных стран была беспрецедентной, но она не может продолжаться вечно. Поэтому Джошуа Гумински из Центра изучения президентства и Конгресса говорит, что для будущей безопасности Украины пришло время вкладываться в оборонную промышленность Киева. Об этом сообщает Breaking Defense.

Война в Украине продолжает происходить, но для США и их европейских союзников пришло время сделать приоритетными привлечение инвестиций в оборонно-промышленную базу Украины в рамках программы реконструкции. Это позволит обеспечить безопасность Киева после боевых действий.

Поддержка должна быть сосредоточена на разработке программы технического обслуживания и ремонта для разнообразного набора вооружений Украины. В первую очередь надо бросить усилия на производстве БПЛА и других систем. Таким образом будет достигнута большая самообеспеченность Киева в оборонной сфере.

Украина имеет широкий и разнообразный спектр вооружений. Все это требует отдельного обслуживания и ремонта, а также протокола работ. Автор также добавляет, что это еще не пришли будущие истребители F-16 и другие западные самолеты, которые тоже будут нуждаться в обслуживании.

Запад, по мнению Гуминского, должен стремиться предоставить украинским производителям возможность производить запчасти для западного вооружения, чтобы не полагаться на помощь союзников. Далее страны должны развивать свои программы в Украине.

ГП "Ивченко-Прогресс"

В среднесрочной перспективе западные предприятия предоставят возможность институционализировать уроки войны, которые Украина усвоила на поле боя. Кроме этого Киев демонстрирует адаптивность и продолжает производить ракеты и БПЛА. Сейчас оборонный рынок должен расти, потому что есть кооперация крупных игроков с малыми. Она должна стабилизироваться для обеспечения обороны сегодня и сдерживания завтра.

В конце концов восстановление украинской промышленности не будет идти с нуля. В Украине в 2014 году насчитывалось около 300 оборонных предприятий и 250 тысяч работников. На экспорт производилось вооружения на 1,3 млрд долларов в год.

Для улучшения инвестиционного климата надо продолжить реформы и бороться с коррупцией. Это позволит привлечь Запад к оборонным проектам на долгие годы.

Главным приоритетом является то, что Украина сможет стать автономной от помощи США и Европы, а это позволит и соответствовать критериям для вступления в НАТО, и страны смогут больше восстанавливать собственные запасы.

Напомним, 1 ноября в США сообщили о планах потратить часть денег на Украину и Израиль на собственную оборону.

31 октября СМИ писали, с какими проблемами столкнулся Запад в вопросе поставки оружия Украине.