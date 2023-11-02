Конгрессмены-республиканцы призывают дать Украине ракеты большей дальности, — Reuters

По мнению высокопоставленных политиков, Киев уже продемонстрировал ответственность в применении ракет ATACMS. В то же время Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

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Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности. Об этом пишет Reuters.

В письме к президенту США от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство, высокопоставленные республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют передачу администрацией Байдена нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности — ATACMS.

"Однако потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", — написали они.

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Таким образом американские законодатели демонстрируют поддержку Украины, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов против увеличения помощи.

Письмо было направлено Джо Байдену в тот момент, когда Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, во главе с новым спикером Майком Джонсоном намереваются голосовать за отдельный законопроект об оказании помощи Израилю. При этом они игнорируют требования президента-демократа Байдена о голосовании широкого финансирования национальной безопасности на сумму 106 миллиардов долларов, куда входят пакеты для Украины, Израиля и Тайваня.

Письмо подписали Майкл Маккол, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты представителей, Майк Роджерс — комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей. Джеймс Риш является главным республиканцем в Сенате по иностранным делам, а Роджер Уикер — главным республиканцем в Сенате по делам вооруженных сил.

Что предшествовало

В сентябре агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, что "даст Киеву возможность нанести значительный ущерб глубже на оккупированной Россией территории".

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Высокопоставленные республиканцы подчеркнули, что сегодня Украина запросила системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала ответственность в их применении. В то же время Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", — констатировали конгрессмены.

Применение ATACMS в Украине — что известно

В октябре украинские силы впервые применили поставленные США ракеты ATACMS, а президент Владимир Зеленский заявил, что это оружие "зарекомендовало себя".

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

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Напомним, по оценкам западных экспертов, ВСУ 30 октября могли ударить ракетами ATACMS по системам ПВО ВС РФ большой дальности на мысе Тарханкут. Российским военачальникам придется думать, как прятать средства воздушной обороны.

По данным СМИ, в январе Украина может получить ракеты ATACMS, которые поражают цели на расстоянии до 300 километров. Вес боевой части ракеты достигает 100 килограмм.