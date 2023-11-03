Burkan-3: что известно о йеменских баллистических ракетах, которыми хуситы атакуют Израиль

В начале ноября иранские прокси в Йемене объявили войну Израилю и запустили ряд крылатых и баллистических ракет. Среди них была Burkan-3, которая базируется на ракете Scud-C Ирана.

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Иранские прокси хуситы в Йемене объявили войну Израилю. После этого они запустили крылатые и баллистические ракеты по израильской территории. В Army Recognition сообщили, что известно о Burkan-3.

Во время серии ударов на видео попала баллистическая ракета Burkan-3. Она имеет радиус действия до 1200 км, что позволяет добить до израильской территории. Впервые Burkan-3 была замечена на вооружении хуситов в 2019 году во время удара по Саудовской Аравии. Однако данных об успешном применении ракет до сих пор не было.

Аналитики утверждают, что Burkan-3 это скорее всего является вариантом иранской ракеты Qiam, но с меньшей боевой частью и большим запасом топлива. Изменение конструкции в сочетании с известной неточностью ракет означает, что баллистическая ракета скорее является оружием ужаса, а не высокоточным образцом.

Burkan-3 — это ракета, в основе которой является иранское семейство ракет

Известно, что Burkan-3 является продолжением ракеты Burkan-2H, которая в свою очередь является членом семейства иранских ракет Scud-C/Qiam 1. Scud-C — это советский оперативно-тактический ракетный комплекс "Эльбрус". В его основе лежит ракета Р-17, версия Scud-C поступила на вооружение СССР в 1965 году.

Для противостояния угрозам Израиль использовал противоракетную систему Arrow и боевые корабли в район Красного моря. Авторы предполагают, что Arrow применили для перехвата баллистических ракет большой дальности.

Напомним, 2 ноября СМИ писали, что Иран предложил исламским странам открыть новый фронт против Израиля.

31 октября журналисты сообщали, что война в Израиле может быть кровавее Ирака или Сирии.