Barkun-3: що відомо про ємєнські балістичні ракети, якими хусити атакують Ізраїль

На початку листопада іранські проксі в Ємені оголосили війну Ізраїлю й запустили низку крилатих та балістичних ракет. Серед них була Barkun-3, яка базується на ракеті Scud-C Ірана.

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Іранські проксі хусити в Ємені оголосили війну Ізраїлю. Після цього вони запустили крилаті та балістичні ракети по ізраїльській території. В Army Recognition повідомили, що відомо про Barkur-3.

Під час серії ударів на відео потрапила балістична ракета Burkan-3. Вона має радіус дії до 1200 км, що дозволяє добити до ізраїльської території. Вперше Burkan-3 була помічена на озброєнні хуситів у 2019 році під час удару по Саудівській Аравії. Проте даних про успішне застосування ракет досі не було.

Аналітики стверджують, що Burkan-3 це швидше за все є варіантом іранської ракети Qiam, але з меншою бойовою частиною та більшим запасом палива. Зміна конструкції в поєднанні з відомою неточністю ракет означає, що балістична ракета радше є зброєю жаху, а не високоточним зразком.

Burkan-3 - це ракета, в основі якої є іранське сімейство ракет

Відомо, що Burkan-3 є продовженням ракети Burkan-2H, яка своєю чергою є членом сімейства іранських ракет Scud-C/Qiam 1.Scud-C — це радянський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Ельбрус". В його основі лежить ракета Р-17, версія Scud-C надійшла на озброєння СРСР у 1965 році.

Для протистояння загрозам Ізраїль використав протиракетну систему Arrow та бойові кораблі в район Червоного моря. Автори припускають, що Arrow застосували для перехоплення балістичних ракет великої дальності.

Нагадаємо, 2 листопада ЗМІ писали, що Іран запропонував ісламським країнам відкрити новий фронт проти Ізраїлю.

31 жовтня журналісти повідомляли, що війна в Ізраїлі може бути кривавішою за Ірак чи Сирію.