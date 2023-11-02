Іран запропонував ісламським країнам відкрити новий фронт проти Ізраїлю, — BILD (відео)

Як підкреслює військовий оглядач BILD Юліан Репке, дії єменських хуті можна трактувати як наміри іранських правителів ескалувати війну на Близькому Сході та акумулювати всі терористичні ресурси в регіоні.

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Іран готовий до воєнного конфлікту з Ізраїлем. Крім того, проти Ізраїлю можуть виступити й інші країни Близького Сходу. Про це в ситуаційному центрі BILD заявив військовий експерт видання Юліан Рьопке, який озвучив класифікацію останніх подій ізраїльської війни.

Як підкреслив експерт, де-факто уряд Ємену оголосив війну Ізраїлю у вівторок, 31 жовтня. Невдовзі після цього контрольовані Іраном і озброєні правителі-хусити випустили численні балістичні та крилаті ракети по портовому місту Ейлат на півдні Ізраїлю.

За словами Рьопке, саме іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) віддав наказ бойовикам хуті атакувати Ізраїль із півдня, відкривши новий фронт боротьби з єврейською державою.

У відповідь Ізраїль завдав ракетного удару по сирійських аеропортах, коли в Сирію мав прилетіти міністр закордонних справ Ірану.

Що передувало

У вівторок, 31 жовтня, єменські хуті, підтримувані Тегераном, які управляють столицею Ємену і більш ніж половиною території країни, фактично, на думку Рьопке, оголосили війну Ізраїлю. Вони випустили в бік Ізраїлю близько десяти балістичних ракет, а також запустили безпілотники далекого радіусу дії.

"Утім, замість того, щоб досягти ізраїльського міста Ейлат на узбережжі Червоного моря, ракети впали на території Єгипту та Йорданії, деякі снаряди також могли опинитися у відкритому морі. В опублікованому єменськими хуті п'ятихвилинному ролику видно, що вони використовують відомі види зброї іранського виробництва — балістичні ракети "Зульфікар", а також крилаті ракети "Кудс-3" і "Кудс-4". Щоб досягти Ейлата, вони повинні були пролетіти відстань у 1600 кілометрів", — пише BILD.

Відтоді Ізраїль перебуває під атакою одразу трьох іранських проксі-сил — хуті, ліванська "Хезболла" і сирійський "Ісламський опір".

По суті, підкреслює військовий оглядач, дії єменських хуті можна трактувати як чергові кроки іранських правителів у напрямі ескалації війни на Близькому Сході та акумуляції всіх терористичних ресурсів у регіоні.

"Звідси — шлях до ще більшої конфронтації Тегерана з Ізраїлем і США", — підкреслює Рьопке.

Війна в Ізраїлі — стисло

Ситуація на Близькому Сході загострилася після проникнення тисяч бойовиків ХАМАС із Сектора Гази на територію Ізраїлю 7 жовтня. У полон потрапили, за різними даними, 200-250 заручників, 1400 мирних ізраїльтян було вбито.

Цього дня рух ХАМАС випустив кілька тисяч ракет по території Ізраїлю і оголосив про початок операції "Повінь Аль-Акса". У відповідь прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що країна перебуває у стані війни.

Операція Армії оборони Ізраїлю отримала назву "Залізні мечі", ключовою метою якої названо знищення терористичного угруповання ХАМАС.

ВПС Ізраїлю завдали ударів по сотнях об'єктів ХАМАС у Секторі Гази, а Рада національної безпеки Ізраїлю ухвалила припинити постачання води, продовольства, товарів, електрики і палива в сектор.

13 жовтня Ізраїль повідомив ООН, що 1,1 мільйона палестинців мають евакуюватися на південь Гази за 24 години напередодні наземної операції в секторі.

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Нагадаємо, Ізраїль розширює сухопутну операцію в Секторі Гази проти угруповання ХАМАС. У зв'язку з цим британські оглядачі зазначили, що військові дії в регіоні будуть кривавішими за війну в Іраку з огляду на ту кількість жертв, про які відомо на сьогодні.

Стало відомо, повідомляє Фокус, про ще один "концептуальний план", який створили в ізраїльському уряді. Згідно з оприлюдненими документами, планували, що Єгипет прийме в себе всіх 2,3 мільйона палестинців — вони повинні будуть оселитися на території Синайського півострова.