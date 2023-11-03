В бюджете эти средства запланированы: в Германии сказали, сколько еще будут поддерживать Украину

Немецкий генерал сравнил войны в Украине и Израиле и заявил о военной поддержке в течение десятилетия.

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В Германии настроены и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине. Израильская война никак не повлияет на это. Так сказал генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в интервью газете Stuttgarter Nachrichten.

По словам генерала, для Германии ничего не меняется до конца этого десятилетия и далее.

"Для нас понятно: мы поддерживаем Украину так же, как и Израиль", — подчеркнул военный.

Также он проанализировал две войны и арсенал средств и мощности обеих стран: Украины и Израиля, отметив, что начальная ситуация в них очень отличается.

"ВСУ только начинают модернизироваться. А армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова со дня на день вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также абсолютно разные. Кроме того, природа войны отличается", — пояснил Фройдинг.

Как изменилась поддержка Украины и чего ожидать дальше

Генерал Бундесвера отметил, что сначала речь шла преимущественно о ситуативной поддержке украинской армии, однако сейчас идет планирование помощи на долгосрочную перспективу.

"Сейчас с Украиной и западными партнерами мы обсуждаем, как будут выглядеть будущие украинские вооруженные силы. Ясно одно: военная поддержка Украины — это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", — сказал генерал.

Он отметил необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", — сказал немецкий генерал.

Фройдинг также рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины более 8 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии.

1 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли бронетранспортеры, радары, беспилотники и тому подобное.

Накануне, 26 октября, новый пакет помощи для Украины с боеприпасами для комплексов ПВО, системами Javelin и миллионами патронов презентовали и в Вашингтоне.