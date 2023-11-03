У бюджеті ці кошти заплановано: в Німеччині сказали, скільки ще підтримуватимуть Україну

Німецький генерал порівняв війни в Україні й Ізраїлі та заявив про військову підтримку впродовж десятиліття.

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У Німеччині налаштовані й надалі надавати військову допомогу Україні. Ізраїльська війна ніяк не вплине на це. Так сказав генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

За словами генерала, для Німеччини нічого не змінюється до кінця цього десятиліття й далі.

"Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль", — наголосив військовий.

Також він проаналізував дві війни й арсенал засобів і потужності обох країн, України й Ізраїлю, зазначивши, що початкова ситуація в них дуже відрізняється.

"ЗСУ лише починають модернізуватися. А армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена та готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України й Ізраїлю також абсолютно різні. До того ж природа війни відрізняється", — пояснив Фройдінг.

Як змінилася підтримка України та на що очікувати далі

Генерал Бундесверу зазначив, що спершу йшлося переважно про ситуативну підтримку української армії, однак зараз триває планування допомогои на довгострокову перспективу.

"Наразі з Україною та західними партнерами ми обговорюємо, який вигляд матимуть майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України — це завдання до кінця десятиліття й далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", — сказав генерал.

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе та стримувати нападників.

"Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", — сказав німецький генерал.

Фройдінг також розповів, що з початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

1 листопада Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери, радари, безпілотники тощо.

Напередодні, 26 жовтня, новий пакет допомоги для України з боєприпасами для комплексів ППО, системами Javelin і мільйонами патронів презентували й у Вашингтоні.