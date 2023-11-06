1-2 попаданий: строительство железной дороги в оккупации истощает ресурсы РФ, — депутат

По словам представителя Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, в последние несколько дней на оккупированной части Украины участились взрывы, поэтому противнику не нужно на что-то рассчитывать.

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Российские захватчики заявили о начале строительства новой железнодорожной ветки, которая будет проходить через временно оккупированные регионы Украины. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в комментарии "24 каналу" рассказал, с какими последствиями может столкнуться противник.

По его словам, новый участок железной дороги должен будет проходить от Акимовки до Ростова, через Бердянск и Мариуполь. Делается это для того, чтобы "обезопасить" движение транспорта от обстрелов, однако это не поможет. Противник не только не справится с поставленной задачей, но и еще больше истощит ресурсы.

Украинский депутат отметил, что нужно учитывать количество взрывов, которые за последние несколько дней были зафиксированы на захваченной территории, что создает дополнительные проблемы для ВС РФ.

"Если построят (железную дорогу, — ред.), будет достаточно 1 – 2 попаданий и фактически это направление будет "отдыхать" от того, что они могут что-то там перемещать. Это будет в зоне доступности украинских возможностей. Это существенно им не поможет и истощает ресурсы", — заявил Дмитрий Забавин.

В Мариупольском горсовете также добавили, что для России очень важны новые маршруты, ведь они используют их для многих сфер. Перебрасывают оружие и технику, а также вывозят все то, что удалось награбить в Украине. В первую очередь металл и зерно.

"И они логистику построили таким путем, что к временно оккупированной территории они привозят оружие, маскируя некоторое через порт строительными материалами, мол собираются что-то отстраивать. Но мы понимаем, что значительная часть того, что приходит в мариупольский порт – оружие. В обратном направлении они вывозят зерно и металл", — продолжил Дмитрий Забавин.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что россияне строят новую железную дорогу из Крыма. Отмечается, что оккупанты не скрывают того, что собираются вывозить новым путем зерно и различные ресурсы с захваченных территорий Украины. Они признают, что двигаться по Крымскому мосту сейчас опасно.