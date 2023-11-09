"Ситуация явно не положительная" президент Чехии считает, что Украина не имеет преимущества в войне

По словам чешского лидера, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт, а предстоящие выборы в США могут повлиять на помощь Украине и поставки ей оружия.

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Нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас идет в пользу России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на конференции "Дипломатия и безопасность", сообщает чешское издание Novinky.

Он отметил, что Запад должен настойчиво поддерживать Украину.

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"Развитие событий не указывает на то, что украинская сторона может получить военное преимущество. Сейчас время идет в пользу России, которая имеет более мощную мобилизационную базу человеческих ресурсов. Выиграв время, она сможет пополнить запасы, которых ей не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции", — сказал чешский президент.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт, а предстоящие выборы в США могут повлиять на помощь Украине и поставки ей оружия.

"Ситуация явно не позитивная. Со своей стороны, у нас нет другого выхода, кроме как настаивать на поддержке", — сказал он, добавив, что Западу придется это делать, пока сами украинцы не определятся со следующим шагом.

Напомним, что затяжная война с Россией угрожает существованию Украины. По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуацию спасет качественный технологический скачок, требующий колоссальных денежных вложений.

Ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 октября говорил, что западные самолеты прибудут весной 2024 года. Чтобы защитить воздушное пространство Украины, понадобится до 150 самолетов F-16 или Gripen.