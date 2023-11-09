"Ситуація явно не позитивна" президент Чехії вважає, що Україна не має переваги у війні

За словами чеського лідера, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт, а майбутні вибори в США можуть вплинути на допомогу Україні і постачання їй зброї.

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Нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час зараз йде на користь Росії. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на конференції "Дипломатія та безпека", повідомляє чеське видання Novinky.

Він зазначив, що Захід має наполегливо підтримувати Україну.

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"Розвиток подій не вказує на те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Зараз час йде на користь Росії, яка має потужнішу мобілізаційну базу людських ресурсів. Вигравши час, вона зможе поповнити запаси, яких їй не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", – сказав чеський президент.

За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт, а майбутні вибори в США можуть вплинути на допомогу Україні та постачання їй зброї.

"Ситуація явно не позитивна. Зі свого боку, у нас немає іншого виходу, окрім як наполягати на підтримці", – сказав він, додавши, що Заходу доведеться це робити, поки самі українці не визначаться з наступним кроком.

Нагадаємо, що затяжна війна з Росією загрожує існуванню України. На думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ситуацію врятує якісний технологічний стрибок, що вимагає колосальних грошових вкладень.

Раніше повідомлялося, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 жовтня говорив, що західні літаки прибудуть навесні 2024 року. Щоб захистити повітряний простір України, знадобиться до 150 літаків F-16 або Gripen.