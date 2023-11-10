Индия интегрирует израильскую аэробаллистическую ракету Rampage на истребитель МиГ-29 (фото)

Индийские истребители получат ракету с дальностью 150 км, что позволит наносить дальнобойные удары.

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Министерство обороны Индии объявило о намерениях вооружить истребители МиГ-29 ракетами большого радиуса действия. Об этом сообщает Janes.

В течение 12 месяцев индийское Минобороны планирует завершить интеграцию ракет Rampage на МиГ-29. Для этого уже разработали сертифицированные бомбовые стеллажи.

"Существует срочная потребность в интеграции ракеты класса "воздух-земля" для использования самолета МиГ-29 в полном объеме его эксплуатационного потенциала", — говорится в документе ведомства.

Для этого надо спроектировать и разработать эжектор (Bobm Rack), электромеханический интерфейс, а также пройти все сертификации Центра военной летной годности и сертификации CEMILAC/RCMA.

Ракета Rampage уже интегрирована на истребитель МиГ-29К

Источники издания сообщают, что Воздушные силы хотят, чтобы МиГ-29 получил возможность нанесения дальнобойных ударов. Такую интеграцию уже проработали для МиГ-29К в версии для морской авиации ВМС.

Ракета Rampage — это аэробаллистическая ракета израильской Israel Aerospace Industries и Elbit Systems. По сути это воздушная версия боеприпаса EXTRA калибра 306 мм. Ракета используется на РСЗО PULS. Масса боевой части снаряда составляет 150 кг, а общая масса 570 кг. Боевая часть может быть осколочно-фугасной с комбинированной системой наведения: инерционная и спутниковая навигации. Израиль использует такие ракеты на F-16.

Напомним, 10 ноября СМИ писали, что Индия вывела из эксплуатации последний Ил-38.

10 октября в Индии совершил последний полет истребитель МиГ-21.