Конец морского патрулирования: Индия вывела из эксплуатации последний Ил-38

В 1970-х Индия искала для Военно-морских сил самолет для патрулирования. Выбор пал на самый дешевый и самый надежный вариант среди других.

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После начала списания истребителей МиГ-21 Военно-морские силы Индии закрыли важную страницу в истории и вывели последний патрульный самолет Ил-38СД. Об этом сообщает The War Zone.

31 октября состоялся последний рейс самолета Ил-38СД, который осуществлял морское патрулирование. Таким образом завершается история советских разведывательных кораблей над Индийским океаном. Первая эскадрилья самолетов INAS-312 "Альбатрос" была введена в эксплуатацию 18 ноября 1976 года в количестве 5 самолетов Ил-38СД. Когда индийское правительство решило поддержать ВМС в вопросе патрульных самолетов, оно также начало поиск вариантов.

Выбор пал на Ил-38, потому что они были самым дешевым и надежным для ведения в эксплуатацию. Советский Союз передал их из запасов вооружений. Первая партия состояла из 3 самолетов, а к 1983 году она увеличилась еще до 5.

На самолете установлены двигатели Аи-20М на более 4225 лошадиных сил каждый

Местом базирования для советских Ил-38 стала база INS Hansa времен Второй мировой войны. Для этого ее существенно переделали. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 4500 метров.

Ил-38СД были оборудованными поисковым радаром, детектором магнитных аномалий, торпедами и глубинными бомбами. На самолете установлены двигатели Аи-20М на более 4225 лошадиных сил каждый. Стандартный состав экипажа состоит из двух пилотов, бортинженера, первого штурмана, бортового сигналиста и 2-3 операторов датчиков.

Кроме Ил-38 в Индии были еще самолеты для разведки Ту-142.

Напомним, 8 ноября Индия испытала тактическую баллистическую ракету Pralay для защиты от Китая.

6 ноября Индия объявила о старте разработки собственной системы ПВО по типу С-400.