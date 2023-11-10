Кінець морського патрулювання: Індія вивела з експлуатації останній Іл-38

В 1970-х Індія шукала для Військово-морських сил літак для патрулювання. Вибір пав на найдешевший та найдавніший варіант серед інших.

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Після початку списання винищувачів МіГ-21 Військово-морські сили Індії закрили важливу сторінку в історії й вивели останній патрульний літак Іл-38СД. Про це повідомляє The War Zone.

31 жовтня відбувся останній рейс літака Іл-38СД, який здійснював морське патрулювання. Таким чином завершується історія радянських розвідувальних кораблів над Індійським океаном. Перша ескадрилья літаків INAS-312 "Альбатрос" була ведена в експлуатацію 18 листопада 1976 року в кількості 5 літаків Іл-38СД. Коли індійський уряд вирішив підтримати ВМС у питанні патрульних літаків, він також почав пошук варіантів.

Вибір пав на Іл-38, бо вони були найдешевшим та найнадійнішим для ведення в експлуатацію. Радянський союз передав їх із запасів озброєнь. Перша партія складалась з 3 літаків, а до 1983 року вона збільшилась ще до 5.

На літаку встановлені двигуни Аі-20М на понад 4225 кінських сил кожен

Місцем базування для радянських Іл-38 стала база INS Hansa часів Другої світової війни. Для цього її суттєво переробили. Довжина злітно-посадкової смуги складає 4500 метрів.

Іл-38СД були обладнаними пошуковим радаром, детектором магнітних аномалій, торпеди та глибинні бомби. На літаку встановлені двигуни Аі-20М на понад 4225 кінських сил кожен. Стандартний склад екіпажу складається з двох пілотів, бортінженера, першого штурмана, бортового сигналіста та 2-3 операторів датчиків.

Окрім Іл-38 в Індії були ще літаки для розвідки Ту-142.

Нагадаємо, 8 листопада Індія випробувала тактичну балістичну ракету Pralay для захисту від Китаю.

6 листопада Індія оголосила про старт розробки власної системи ППО по типу С-400.