"Покромсали российскую ПВО": эксперт рассказал о последствиях атак ВСУ по Крыму

По мнению майора ВСУ в запасе Алексея Гетьмана, если бы ВСУ имели больше ракет — россиян на южном направлении и в Крыму уже бы не было.

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Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что успех атак ВСУ по Крыму должен стимулировать союзников Украины увеличить военную помощь. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

По словам эксперта, удары ВСУ по Крыму, а именно атака на "вышки Бойко", высадка десанта, уничтожение средств противовоздушной обороны, в частности комплексов С-400 "Триумф" и С-300, "существенно покромсали" ПВО россиян.

"Россияне не смогут быстро залатать такую щель в противовоздушной обороне. Есть предчувствие, что украинские самолеты через эти "щели" уже залетают и могут выпускать ракеты Storm Shadow или SCALP по Крыму", – объяснил Гетьман.

Военный эксперт отметил, что Украина постоянно проводит ракетные атаки на военные объекты во временно оккупированном Крыму, и российским ПВО не удается их перехватывать.

"Это, во-первых, успех, а во-вторых, для наших партнеров это может быть сигнал о том, что мы умело работаем дальнобойными ракетами. И потому, возможно, нужно дать Украине еще больше ракет", – отметил Гетьман.

По мнению аналитика, если бы украинская армия имела возможность выпускать ракеты не десятками, а сотнями, удары по Крыму были бы гораздо эффективнее и уже уничтожили бы силы ВС РФ на южном направлении и в Крыму.

"Если мы получим больше ракет, это не значит, что мы сразу победим в войне. Но это упростит нашу задачу и сохранит очень много жизней наших военных", – уверен Алексей Гетьман.

Напомним, утром 9 ноября в Скадовске прогремели взрывы. По данным местных каналов, удар пришелся по базе ВС РФ, в результате чего погибли как минимум 8 оккупантов.

Также Фокус писал, что российская ПВО не перехватила ракету. Оккупанты подтвердили удар по Скадовску, заявив, что ракета попала в частный сектор.