Более 400 оккупантов и 14 единиц техники: в ВСУ назвали потери ВС РФ на Таврическом направлении

По данным командования, оккупанты в течение суток вели штурмовые действия на Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Помимо ликвидированных российских солдат, еще один военнослужащий ВС РФ добровольно сдался в плен.

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Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить значительные потери российским войскам. В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины уничтожили более 400 вражеских бойцов и 14 единиц военной техники. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Всего на Таврическом направлении противник совершил 21 авиаудар, участвовал в 47 боевых столкновениях и осуществил 877 артобстрелов.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" российские силы продолжают активные попытки оцепить город Авдеевка. Украинские военные демонстрируют стойкость, успешно удерживая оборону и нанося значительные потери захватчикам.

Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.

Также военные прокомментировали обстановку и на других направлениях:

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там Силы обороны отразили более 25 атак;

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там Силы обороны отразили более 25 атак; на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области;

враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области; на Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работино Запорожской области;

наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работино Запорожской области; на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1213 огневых задач.

Общие потери врага составили 433 человека, один оккупант сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 14 единиц военной техники, в том числе:

2 ББМ;

1 артсистему;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

2 БПЛА;

8 автомобилей.

Напомним, 7 ноября на Таврическом направлении ВСУ успешно ликвидировали мощную ТОС-1А "Солнцепек" и уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.