Отправляют на подготовку в РФ: оккупанты принудительно мобилизуют местных на ВОТ, — Генштаб

Мужчины, находящиеся в оккупированном Старобельске, пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, прячутся, выезжают в другие населенные пункты.

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В Старобельске в Луганской области оккупанты проводят принудительную мобилизацию местных жителей, после чего отправляют их на военную подготовку в Краснодарский край РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 12 ноября.

"Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, прячутся, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизированных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край РФ", — рассказали в Генштаб.

Напомним, что в ЦНС сообщили, что оккупанты определились с мобилизационным планом на ВОТ. Выполнение мобилизационного плана на временно оккупированных территориях контролирует заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Оккупанты хотят призвать больше всего лиц в ВС РФ из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

11 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты планируют начать массовую принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам Россия может мобилизовать от 400 до 700 тысяч украинцев, тогда как в качестве "заградительных отрядов" планируют использовать жителей Чеченской Республики.