Відправляють на підготовку в РФ: окупанти примусово мобілізують місцевих на ТОТ, — Генштаб

Чоловіки, які перебувають в окупованому Старобільську, намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, ховаються, виїжджають в інші населені пункти.

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У Старобільську в Луганській області окупанти проводять примусову мобілізацію місцевих мешканців, після чого відправляють їх на військову підготовку в Краснодарський край РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 12 листопада.

"Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, ховаються, виїжджають в інші населені пункти. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки в Краснодарський край РФ", — розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомили, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на ТОТ. Виконання мобілізаційного плану на тимчасово окупованих територіях контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Окупанти хочуть призвати найбільше осіб до ЗС РФ із Донецької та Луганської областей і Криму.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують розпочати масову примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. За різними оцінками, Росія може мобілізувати від 400 до 700 тисяч українців, тоді як у "загороджувальних загонах" планують використовувати жителів Чеченської Республіки.