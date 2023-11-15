Удар по Грозе: информаторы наводчиков российской атаки присутствовали на поминках, — СМИ

По словам собеседника в спецслужбе, часть информации братья Мамоны получили от односельчан в бытовом общении.

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На поминальном обеде в селе Гроза, по которому россияне 5 октября ударили баллистическими ракетами "Искандер", присутствовали лица, которые передали наводчикам российской атаки информацию. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник из правоохранительных органов.

Обнародовали переписку подозреваемых в наведении ракеты по Грозе

В Службе безопасности Украины установили, что наводчиками являются 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий. Как известно из их переписки, вечером 4 октября один из братьев пытался выяснить у жителя Грозы, когда люди придут на поминальный обед с кладбища.

Кроме того, за несколько часов до удара по кафе в Грозе в переписке, которая по данным СБУ принадлежит Владимиру Мамону, он сообщил неизвестному лицу, что в селе вскоре должно стать "громко".

Кто "сдал" Мамонам информацию

Сейчас продолжается оперативная работа в отношении тех, от кого наводчики российских ракет по селу Гроза получили информацию о поминальной церемонии по военным.

Однако, часть сведений, по словам собеседника в спецслужбе, братья Мамоны получили от односельчан в бытовом общении.

"Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, которые предоставили братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также на нем присутствовали", — говорит правоохранитель.

Ракетный удар РФ по селу Гроза на Харьковщине

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в заведении проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащемуАндрею Козырем.

10 октября начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что количествожертв увеличилось до 53, криминалисты их идентифицировали. Однако еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Из-за российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области шестеро детей осталось сиротами, еще пятеро — полусиротами.