Удар по Грозі: інформатори навідників російської атаки були присутні на поминках, — ЗМІ

За словами співрозмовника у спецслужбі, частину інформації брати Мамони отримали від односельців у побутовому спілкуванні.

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На поминальному обіді в селі Гроза, по якому росіяни 5 жовтня вдарили балістичними ракетами "Іскандер", були присутні особи, які передали навідникам російської атаки інформацію. Про це у коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник з правоохоронних органів.

Оприлюднили листування підозрюваних у наведенні ракети по Грозі

У Службі безпеки України встановили, що навідниками є 30-річний Володимир Мамон та його 23-річний брат Дмитро. Як відомо з їхнього листування, увечері 4 жовтня один з братів намагався з'ясувати в жителя Грози, коли люди прийдуть на поминальний обід з кладовища.

Окрім того, за кілька годин до удару по кафе в Грозі в листуванні, яке за даними СБУ належить Володимиру Мамону, він повідомив невідомій особі, що в селі незабаром має стати "гучно".

Хто "здав" Мамонам інформацію

Наразі триває оперативна робота щодо тих, від кого навідники російських ракет по селу Гроза отримали інформацію про поминальну церемонію за військовим.

Однак, частину відомостей, за словами співрозмовника у спецслужбі, брати Мамони отримали від односельців у побутовому спілкуванні.

"Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутні", — каже правоохоронець.

Ракетний удар РФ по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. У момент удару в закладі відбувався поминальний обід за загиблим на фронтівійськовослужбовцем Андрієм Козирем.

10 жовтня начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, щокількість жертв збільшилася до 53, криміналісти їх ідентифікували. Проте ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Через російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області шестеро дітей залишилося сиротами, ще п'ятеро — напівсиротами.