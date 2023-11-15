Проверяют направления будущих атак: в ОК "Юг" назвали цель ракетного удара по Одесской области

Противорадиолокационная ракета Х-31П попала в поле. Этот случай свидетельствует о том, что оккупанты осуществляют разведку для будущих ударов.

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Ракетный удар по Одесской области в ночь на 15 ноября, во время которого ракета попала в поле, свидетельствует о том, что враг ищет направления будущих атак. Об этом сообщили в ОК "Юг".

Нанесенный удар противорадиолокационной Х-31П (тактическая управляемая ракета советского образца класса "воздух-земля" средней дальности для таких самолетов-истребителей, как МиГ-29 — ред.) сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" МиГ-31К, — это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог.

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Ночная атака: ВС РФ обстреляли ракетами Одесскую и Днепропетровскую области (карта)

"Враг испытывает нас на прочность, выдержку и устойчивость. Вероятно промеряет направления будущих атак", — говорится в источнике.

В ОК "Юг" отметили, что ракета попала в поле.

Противорадиолокационная ракета Х-31П: что известно об оружии

О противорадиолокационной ракете Х-31П украинские военные сообщали и 8 ноября, когда она попала в надстройку гражданского грузового корабля Kmax Ruler, убив украинского лоцмана, который был на тот момент в рубке. Обломки взрывного устройства посекли палубу, борта, оборудование судна, местами насквозь пробив металлические части, свидетельствует видео, снятое на месте событий.

Удар по Одессе ракетой Х-31П

Такую же ракету оккупанты использовали ранее, во время атаки на инфраструктурный объект в Одесской области. Тогда были ранены три человека.

Принцип действия ракеты Х-31П

Тактическая управляемая противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракеты X-31A созданы в СССР как первые в мире серийные боевые авиационные ракеты с комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он обеспечивает оружию сверхвысокую скорость на протяжении всей траектории полета.

Добавим, что корабль Kmax Ruler, который попал под ракетный удар 8 ноября, зашел в порт "Южный" за грузом руды, которую должен был везти в Китай. При этом в британской разведке предполагали, что причина удара — "ошибка пилота РФ".

А 6 ноября россияне ударили ракетами "Оникс" и "Искандер" по Одессе. Тогда глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что пострадали 8 местных жителей. Трое с незначительными ранениями получили медицинскую помощь на месте, пятерых увезли в больницу.

В тот же день противорадиолокационной ракетой Х-31П противник ударил по Херсону, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших, к счастью, не было, а авиационную ракету Х-59 россияне выпустили в направлении Николаевской области, однако она была уничтожена силами ПВО.