Проверяют направления будущих атак: в ОК "Юг" назвали цель ракетного удара по Одесской области
Противорадиолокационная ракета Х-31П попала в поле. Этот случай свидетельствует о том, что оккупанты осуществляют разведку для будущих ударов.
Ракетный удар по Одесской области в ночь на 15 ноября, во время которого ракета попала в поле, свидетельствует о том, что враг ищет направления будущих атак. Об этом сообщили в ОК "Юг".
Нанесенный удар противорадиолокационной Х-31П (тактическая управляемая ракета советского образца класса "воздух-земля" средней дальности для таких самолетов-истребителей, как МиГ-29 — ред.) сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" МиГ-31К, — это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог.Важно
"Враг испытывает нас на прочность, выдержку и устойчивость. Вероятно промеряет направления будущих атак", — говорится в источнике.
В ОК "Юг" отметили, что ракета попала в поле.
Противорадиолокационная ракета Х-31П: что известно об оружии
О противорадиолокационной ракете Х-31П украинские военные сообщали и 8 ноября, когда она попала в надстройку гражданского грузового корабля Kmax Ruler, убив украинского лоцмана, который был на тот момент в рубке. Обломки взрывного устройства посекли палубу, борта, оборудование судна, местами насквозь пробив металлические части, свидетельствует видео, снятое на месте событий.
Такую же ракету оккупанты использовали ранее, во время атаки на инфраструктурный объект в Одесской области. Тогда были ранены три человека.
Принцип действия ракеты Х-31П
Тактическая управляемая противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракеты X-31A созданы в СССР как первые в мире серийные боевые авиационные ракеты с комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он обеспечивает оружию сверхвысокую скорость на протяжении всей траектории полета.
Добавим, что корабль Kmax Ruler, который попал под ракетный удар 8 ноября, зашел в порт "Южный" за грузом руды, которую должен был везти в Китай. При этом в британской разведке предполагали, что причина удара — "ошибка пилота РФ".
А 6 ноября россияне ударили ракетами "Оникс" и "Искандер" по Одессе. Тогда глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что пострадали 8 местных жителей. Трое с незначительными ранениями получили медицинскую помощь на месте, пятерых увезли в больницу.
В тот же день противорадиолокационной ракетой Х-31П противник ударил по Херсону, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших, к счастью, не было, а авиационную ракету Х-59 россияне выпустили в направлении Николаевской области, однако она была уничтожена силами ПВО.