Перевіряють напрямки майбутніх атак: в ОК "Південь" назвали мету ракетного удару по Одещині

Протирадіолокаційна ракета Х-31П влучила в поле. Цей випадок свідчить про те, що окупанти здійснюють розвідку для майбутніх ударів.

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Ракетний удар по Одещині в ніч проти 15 листопада, під час якого ракета влучила в поле, свідчить про те, що ворог шукає напрямки майбутніх атак. Про це повідомили в ОК "Південь".

Завданий удар протирадіолокаційною Х-31П (тактична керована ракета радянського зразка класу "повітря-земля" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 — ред.) одразу після довготривалої повітряної тривоги, пов’язаної із польотом носія "Кинджалів" Міг-31К, — це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог.

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"Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", — йдеться у джерелі.

В ОК "Південь" зазначили, що ракета влучила в поле.

Протирадіолокаційна ракета Х-31П: що відомо про зброю

Про протирадіолокаційну ракету Х-31П українські військові повідомляли й 8 листопада, коли вона влучила в надбудову цивільного вантажного корабля Kmax Ruler, убивши українського лоцмана, який був на той момент у рубці. Уламки вибухового пристрою посікли палубу, борти, устаткування судна, подекуди наскрізь пробивши металеві частини, свідчить відео, зняте на місці подій.

Удар по Одесі ракетою Х-31П

Таку саму ракету окупанти використали раніше, під час атаки на інфраструктурний об'єкт на Одещині. Тоді було поранено троє людей.

Принцип дії ракети Х-31П

Тактична керована протирадіолокаційна Х-31П та протикорабельна ракети X-31A створені в СРСР як перші у світі серійні бойові авіаційні ракети із комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Він забезпечує зброї надвисоку швидкість впродовж всій траєкторії польоту.

Додамо, що корабель Kmax Ruler, який потрапив під ракетний удар 8 листопада, зайшов у порт "Південний" за вантажем руди, яку мав везти до Китаю. При цьому у британській розвідці припускали, що причина удару — "помилка пілота РФ".

А 6 листопада росіяни вдарили ракетами "Онікс" та "Іскандер" по Одесі. Тоді очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що постраждали 8 місцевих жителів. Троє з незначними пораненнями отримали медичну допомогу на місці, п’ятьох відвезли до лікарні.

Того ж дня протирадіолокаційною ракетою Х-31П противник вдарив по Херсону, внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждалих, на щастя, не було, а авіаційну ракету Х-59 росіяни випустили у напрямку Миколаївської області, проте її було знищено силами ППО.