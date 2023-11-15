Перевіряють напрямки майбутніх атак: в ОК "Південь" назвали мету ракетного удару по Одещині
Протирадіолокаційна ракета Х-31П влучила в поле. Цей випадок свідчить про те, що окупанти здійснюють розвідку для майбутніх ударів.
Ракетний удар по Одещині в ніч проти 15 листопада, під час якого ракета влучила в поле, свідчить про те, що ворог шукає напрямки майбутніх атак. Про це повідомили в ОК "Південь".
Завданий удар протирадіолокаційною Х-31П (тактична керована ракета радянського зразка класу "повітря-земля" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 — ред.) одразу після довготривалої повітряної тривоги, пов’язаної із польотом носія "Кинджалів" Міг-31К, — це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог.Важливо
"Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", — йдеться у джерелі.
В ОК "Південь" зазначили, що ракета влучила в поле.
Протирадіолокаційна ракета Х-31П: що відомо про зброю
Про протирадіолокаційну ракету Х-31П українські військові повідомляли й 8 листопада, коли вона влучила в надбудову цивільного вантажного корабля Kmax Ruler, убивши українського лоцмана, який був на той момент у рубці. Уламки вибухового пристрою посікли палубу, борти, устаткування судна, подекуди наскрізь пробивши металеві частини, свідчить відео, зняте на місці подій.
Таку саму ракету окупанти використали раніше, під час атаки на інфраструктурний об'єкт на Одещині. Тоді було поранено троє людей.
Принцип дії ракети Х-31П
Тактична керована протирадіолокаційна Х-31П та протикорабельна ракети X-31A створені в СРСР як перші у світі серійні бойові авіаційні ракети із комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Він забезпечує зброї надвисоку швидкість впродовж всій траєкторії польоту.
Додамо, що корабель Kmax Ruler, який потрапив під ракетний удар 8 листопада, зайшов у порт "Південний" за вантажем руди, яку мав везти до Китаю. При цьому у британській розвідці припускали, що причина удару — "помилка пілота РФ".
А 6 листопада росіяни вдарили ракетами "Онікс" та "Іскандер" по Одесі. Тоді очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що постраждали 8 місцевих жителів. Троє з незначними пораненнями отримали медичну допомогу на місці, п’ятьох відвезли до лікарні.
Того ж дня протирадіолокаційною ракетою Х-31П противник вдарив по Херсону, внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждалих, на щастя, не було, а авіаційну ракету Х-59 росіяни випустили у напрямку Миколаївської області, проте її було знищено силами ППО.