В РФ сообщили об обстреле Курской области из РСЗО: часть региона осталась без света

Прилеты, как утверждают местные власти, зафиксированы в районе населенного пункта Мартыновка. Минобороны РФ тем временем умалчивает информацию об обстреле из реактивной артиллерии и сообщает о перехвате БПЛА над другими регионами.

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Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о якобы обстрелах Суджанского района со стороны Украины, а Министерство обороны РФ говорит о пяти сбитых БПЛА.

По словам губернатора, прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка.

"Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение", — пишет Старовойт.

Он также написал, что никто не пострадал, однако в одном из домов выбило оконные стекла. После обстрела населенный пункт остался без мобильной связи.

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Кроме того, Минобороны РФ заявило, что якобы ночью 16 ноября "дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым".

"Пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — утверждает оборонное ведомство российских оккупантов.

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Атака БПЛА на РФ — последние новости

Фокус писал, что БПЛА в ночь на 14 ноября добрались до Брянского химического завода имени 50-летия СССР, расположенного к северо-востоку от села Сельцо. Один беспилотник со взрывчаткой обнаружили на крыше строящегося цеха. Также заметили три отверстия в крыше помещения.

Кроме того, в подмосковной Коломне под ударом оказалось КБ "Машиностроение", которое расположено на юго-востоке города. Местные жители слышали громкий взрыв, а к месту событий поспешили спасательные службы.

Предыдущая атака украинских беспилотников на Коломну состоялась 11 ноября. Тогда росСМИ сообщали, что БПЛА повредили фасады корпусов.