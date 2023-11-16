Израиль может оставить в Газе после войны крупные силы: Байден предупредил об ошибке

Глава Белого дома дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что оккупация Газы была бы "большой ошибкой", а единственный способ урегулировать конфликта в регионе — решить вопрос о двух государствах.

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в ближайшее время в Газе, возможно, придется оставить "очень мощные силы", чтобы не допустить возрождения боевой группировки ХАМАС после войны. Однако президент США Джо Байден в связи с этим отметил, что оккупация Газы была бы "большой ошибкой". Об этом 16 ноября сообщили журналисты агентства Reuters.

В одном из интервью Герцог сказал, что израильская сторона не может допустить, чтобы после войны в секторе Газа возник вакуум и анклав снова превратится в базу террористов.

"Если мы отступим, то кто придет на смену? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм; есть много идей, которые витают в воздухе, но никто не захочет снова превратить Газу в базу террористов", — сказал израильский президент.

По его словам, в правительстве Израиля обсуждают множество идей о том, каким будет управление в Газе после окончания войны. При этом политик добавил, что в установлении порядке в регионе будут принимать США и "соседи в регионе".

Между тем глава Белого дома дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что единственным способом урегулирования конфликта в регионе является решение о двух государствах, и что оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

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"Им было сказано… мы обсуждали необходимость того, чтобы они были весьма осторожны", — ответил Байден журналистам 15 ноября.

Авторы материала отметили, что Вашингтон усилил свое военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион две авианосные ударные группы (АУГ), чтобы не допустить разрастания конфликта и удержать Иран, давно поддерживающий ХАМАС, от участия в нем.

Вместе с тем американский президент заявил журналистам, что его администрация делает все возможное для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, но это не означает участие американских военных в израильско-палестинском конфликте.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен изменил риторику относительно действий сил Израиля в секторе Газа. Американский дипломат выразил сожаление в связи с количеством жертв среди мирных жителей, призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение вреда гражданским.