"Страшно смотреть в окно": сотни украинцев бегут от россиян из оккупированных регионов, — NYT

По словам журналистов, российские оккупанты селятся в заброшенных домах. Уровень преступности на контролируемых РФ территориях растет.

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Каждый день около сотни украинцев бегут с оккупированных территорий от российских репрессий. Об этом сообщает издание New York Times.

Как рассказала журналистам социальный работник Эвелина, российские солдаты приказали ей получить паспорт РФ. В противном случае, сказали они, разговор будет "по-другому". Женщина не стала ждать нового разговора, а вместо этого уехала со своей дочерью-подростком контролируемую Украиной территорию.

В материале сказано, что Эвелина выбрала необычный, но все более популярный среди украинцев маршрут. Так, она поехала в Россию и направилась на север и запад, а затем обратно в Украину через неофициальный пограничный переход возле города Сумы на севере страны.

По словам Эвелины, на оккупированных территориях сложилась такая ситуацию, что многим украинцам "страшно выглянуть в окно".

Издание пишет, что российские оккупанты селятся в заброшенных домах. Уровень преступности на контролируемых РФ территориях растет. Также бизнесмены из России вынуждают местных владельцев бизнеса продавать магазины и фермы, а мигранты из Центральной Азии начинают торговать на рынках.

Бегущие из оккупации украинцы нанимают водителей или пользуются общественным транспортом в России, чтобы добраться до границы. Оттуда они попадают в Украину. По словам пограничников, работающих в этом районе, армии используют переход для обмена телами и пленными. Там заключено неформальное перемирие, которое соблюдается. Мирные жители узнали об этом месте, а те, у кого есть украинский паспорт, воспользовались неофициальным прекращением огня, чтобы избежать оккупации.

Напомним, что в ЦНС сообщали, что россияне усилили репрессии подростков в оккупации. По информации подполья, во время бесед молодым людям предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти сверстников и рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним.