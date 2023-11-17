"Страшно дивитися у вікно": сотні українців тікають від росіян з окупованих регіонів, — NYT

За словами журналістів, російські окупанти селяться в покинутих будинках. Рівень злочинності на контрольованих РФ територіях зростає.

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Щодня близько сотні українців тікають з окупованих територій від російських репресій. Про це повідомляє видання New York Times.

Як розповіла журналістам соціальна працівниця Евеліна, російські солдати наказали їй отримати паспорт РФ. В іншому разі, сказали вони, розмова буде "по-іншому". Жінка не стала чекати на нову розмову, а натомість поїхала зі своєю донькою-підлітком на контрольовану Україною територію.

У матеріалі сказано, що Евеліна вибрала незвичайний, але дедалі популярніший серед українців маршрут. Так, вона поїхала в Росію і попрямувала на північ і захід, а потім назад в Україну через неофіційний прикордонний перехід біля міста Суми на півночі країни.

За словами Евеліни, на окупованих територіях склалася така ситуація, що багатьом українцям "страшно виглянути у вікно".

Видання пише, що російські окупанти селяться в покинутих будинках. Рівень злочинності на контрольованих РФ територіях зростає. Також бізнесмени з Росії змушують місцевих власників бізнесу продавати магазини та ферми, а мігранти з Центральної Азії починають торгувати на ринках.

Українці, які тікають з окупації, наймають водіїв або користуються громадським транспортом у Росії, щоб дістатися до кордону. Звідти вони потрапляють в Україну. За словами прикордонників, які працюють у цьому районі, армії використовують перехід для обміну тілами і полоненими. Там укладено неформальне перемир'я, якого дотримуються. Мирні жителі дізналися про це місце, а ті, у кого є український паспорт, скористалися неофіційним припиненням вогню, щоб уникнути окупації.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомляли, що росіяни посилили репресії підлітків в окупації. За інформацією підпілля, під час бесід молодим людям пропонують здавати "нелояльних" до так званої влади однолітків і розповідають про кримінальні статті, які можуть бути застосовані до них.