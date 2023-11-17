РФ атаковала Украину дронами Shahed: тревога длилась всю ночь, детали (фото)

ВС РФ выпустили в направлении Украины несколько групп иранских дронов-камикадзе. В некоторых районах воздушная тревога длилась около 7 часов, а местные жители слышали взрывы из-за активной работы ПВО.

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В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях еще вечером 16 ноября Воздушными силами ВСУ.

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА! В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", — написали ВС в 23:08.

Уже в 23:14 стало известно о нескольких группах вражеских БПЛА, которые двигаются в Херсонской области на Николаевщину. Кроме того, тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Там была угроза применения ВС РФ баллистического оружия. Однако в 23:44 тревогу, связанную с баллистикой отменили.

В 00:16 Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на границе Николаевской и Одесской областей. Примерно через час дроны были уже на севере Одесской области. Они двигались в сторону Винницкой области.

Воздушная тревога в Украине

В 02:33 Воздушные силы сообщили, что БПЛА разделились на две группы. Первая группа двигалась южнее Винницы в Хмельницкую область, а вторая находилась на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Затем выделили третью группу, которая пролетала восточнее города Днепр на север. Несколько позже данные обновились:

группа: в Хмельницкой области, курс на север/северо-западный (предположительно Староконстантинов); группа: в Днепропетровской области, курсом на запад (Кривой Рог/Кропивницкий); группа: в Днепропетровской области (между Днепром и Павлоградом) курсом на север.

Воздушная тревога в Украине

Уже в 03:39 Воздушные силы сообщили о том, что дроны замечены в Кировоградской и Полтавской областях.

Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в 03:43 сообщил у себя в Facebook, что в области работают силы ПВО. После, в 04:45 российские дроны были замечены на юге Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

Как отметил администратор Telegram-канала "Николаевский Ванек", дроны прилетели в Киевскую область в район Фастова с Житомирской области.

Отбой Воздушной тревоги ВСУ объявили только в 05:53 утра.

Напомним, что 16 ноября Воздушные силы Украины показали уничтожение БПЛА Shahed. Так, для выполнения боевой задачи были привлечены мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация.