"Хлопок и вспышка": в Волгограде произошел пожар на заводе, есть пострадавшие, — росСМИ (фото)

Российские власти уверяют, что причина пожара — возгорание алюминиевой стружки в одном из цехов. Между тем местные жители заметили подозрительную вспышку и громкий звук, которые предшествовали инциденту.

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Вечером 16 ноября в Волгограде в России начался пожар на предприятии на окраине города. Российские власти уверяют, что горело на заводе по выпуску радиаторов. О деталях чрезвычайной ситуации написали на портале "Волгоград онлайн".

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Указывается, что инциент произошел вечером 16 ноября на улице Бахтурина, где расположен завод компании "Форте Пром ГмБХ". Пожарные узнали о нем в 17:00 и отправились в промышленный район, расположенный на южной окраине города. По предварительным оценкам, вспыхнуло в цехе по производству алюминиевых радиаторов. Причина возгорания, как заявляют местные власти — возгорание алюминиевой стружки.

Площадь возгорания на заводе радиаторов — около 70 кв. метров. Было двое пострадавших мужчин — их доставили в больницу. На фотографиях, сделанных случайными свидетелями, видно столб черного дыма над Волгоградом и вспышки огня.

Между тем журналисты росСМИ пообщались с местной жительницей, которая добавила некоторые детали к описанию событий. В частности, по словам неназванной собеседницы, перед началом пожара был слышен "хлопок" и можно было увидеть "вспышку".

Детали событий в Волгограде Фото: Скриншот

Отметим, завод по производству радиаторов расположен на промышленной окраине Волгограда. Вокруг него — несколько предприятий, имеющих отношение к производству изделий из металла: например, здания "Северстальканаты", "Северсталь подъемные технологии", "Волгоградский завод металлоконструкций". Также совсем рядом можно увидеть склады железнодорожной станции "Металлопропитка" и даже пожарную часть №7 в 500 метрах от места пожара.

Завод по производству радиаторов в Волгограде на карте Фото: Google maps

Взрывы в РФ — детали

Отметим, 16 ноября в Волгоградской области произошла еще одна чрезвычайная ситуация — начался пожар в воинской части, где были расположены склады боеприпасов ВС РФ. С территории части эвакуировали военных и гражданских, а российские власти уверяют, что никто не пострадал. Между тем с военными несколько часов подряд не могли связаться их родственники — жаловались, что в регионе не работала мобильная связь.

Ранее Фокус сообщал о других чрезвычайных происшествиях на территории РФ, которые произошли после сообщений о появлении беспилотников. Например, 13 ноября слышали взрывы под Москвой в КБ по разработке "Кинжалов". 15 ноября в РФ признали чрезвычайное происшествие в Тамбовской области — там вспыхнул пороховой завод. А через день после этого, 16 ноября, слышали взрывы возле этого КБ, а также возле завода по производству боеприпасов под Брянском. 17 ноября Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Смоленскую область.

Напоминаем, утром 17 ноября было громко в оккупированном Севастополе. Местные жители слышали звуки, похожие на работу бомбомета, который охотится за подводными целями, рассказали СМИ.