"Хлопок та спалах": у Волгограді сталась пожежа на заводі, є постраждалі, — росЗМІ (фото)

Російська влада запевняє, що причина пожежі — займання алюмінієвої стружки у одному з цехів. Між тим місцеві жителі зауважили підозрілий спалах та гучний звук, які передували інциденту.

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Увечері 16 листопада у Волгограді в Росії почалась пожежа на підприємстві на околиці міста. Російська влада запевняє, що горіло на заводі з випуску радіаторів. Про деталі надзвичайної ситуації написали на порталі "Волгоград онлайн".

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Вказується, що інциент стався надвечір 16 листопада на вулиці Бахтуріна, де розташовано завод компанії "Форте Пром ГмБХ". Пожежники дізнались про неї о 17:00 і рушили у промисловий район, розташований на південній околиці міста. За попередніми оцінками, спалахнуло у цеху з виробництва алюмінієвих радіаторів. Причина спалаху, як заявляє місцева влада — займання алюмінієвої стружки.

Площа займання на заводі радіаторів — близько 70 кв. метрів. Було двоє постраждалих чоловіків — їх доправили до лікарні. На світлинах, зроблених випадковими свідками, видно стовп чорного диму над Волгоградом та спалахи вогню.

Між тим журналісти росЗМІ поспілкувались з місцевою жителькою, яка додала деякі деталі до опису подій. Зокрема, зі слів неназваної співрозмовниці, перед початком пожежі було чути "хлопок" і можна було побачити "спалах".

Деталі подій у Волгограді Фото: Скриншот

Зазначимо, завод з виробництва радіаторів розташований на промисловій околиці Волгограда. Навколо нього — кілька підприємств, дотичних до виробництва виробів з металу: наприклад, будівлі "Северстальканаты", "Северсталь подъемные технологии", "Волгоградский завод металлоконструкций". Також зовсім поруч можна побачити склади залізничної станції "Металлопропитка" і навіть пожежну частину №7 за 500 метрів від місця пожежі.

Завод з виробцнитва радіаторів у Волгограді на карті Фото: Google maps

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, 16 листопада у Волгоградській області сталась ще одна надзвичайна ситуація — почалась пожежа у військовій частині, де були розташовані склади боєприпасів ЗС РФ. З території частини евакуювали військових та цивільних, а російська влада запевняє, що ніхто не постраждав. Між тим з військовими кілька годин поспіль не могли сконтактувати їхні родичі — скаржились, що у регіоні не працював мобільний зв'язок.

Раніше Фокус повідомляв про інші надзвичайні події на території РФ, які стались після повідомлень про появу безпілотників. Наприклад, 13 листопада чули вибухи під Москвою у КБ з розробки "Кинджалів". 15 листопада у РФ визнали надзвичайну подію у Тамбовській області — там спалахнув пороховий завод. А за день після цього, 16 листопада, чули вибухи біля цього КБ, а також біля заводу з виробництва боєприпасів під Брянськом. 17 листопада Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Смоленську область.

Нагадуємо, зранку 17 листопада було гучно у окупованому Севастополі. Місцеві жителі чули звуки, схожі на роботу бомбомета, що полює за підводними цілями, розповіли ЗМІ.