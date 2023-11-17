Дыра в бюджете: Германия "заморозила" помощь Украине на €8 млрд, — Reuters

По данным журналистов, сейчас власти Германии пытаются найти решение проблемы с финансами, чтобы разблокировать процесс принятия госбюджета, в котором указана помощь Киеву.

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В Германии власти прикладывают усилия для устранения значительного дефицита в бюджете, который привел к приостановке оборонной помощи Украине на следующий год в размере 8 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 17 ноября, Бюджетный комитет ФРГ приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год. Это произошло после того, как Конституционный суд запретил правительству перевести 60 миллиардов евро (65 миллиардов долларов) из неиспользованных средств, полученных во время пандемии, на поддержку экологических инициатив и промышленности.

Один из двух разделов бюджета, который не получил окончательного утверждения, включает в себя увеличение военной помощи Украине до 8 миллиардов евро на следующий год.

В настоящее время германские власти прилагают усилия для разрешения финансовых проблем с целью разблокировать процесс утверждения государственного бюджета и, следовательно, обеспечить предоставление обещанной военной помощи Силам обороны.

"Некоторые расходы, запланированные на предстоящий год, теперь придется сократить, о чем правящим партиям, вероятно, будет трудно договориться", — заявил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Также сообщается, что содержание бюджетов министерств было окончательно согласовано на заседании комитета.

Государственные ограничения на цены на газ и электроэнергию, срок действия которых изначально завершался в конце текущего года, были продлены до 31 марта 2024 года, как сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Некоторые другие распределения расходов в ФРГ будут подробно обсуждаться в следующий четверг, после специального заседания во вторник.

Напомним, что 13 ноября в Германии анонсировали поставки Украине еще 2 ЗРК Iris-T до конца года.