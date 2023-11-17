Россияне отправили "мотолыгу"-камикадзе с тоннами тротила на украинские позиции, — журналист (видео)

На пути к защитникам МТ-ЛБ подорвалась на противотанковой мине, а водитель выпрыгнул из нее.

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Российские войска отправили на украинские позиции МТЛБ-камикадзе с двумя тоннами тротила внутри. Подробности в Telegram-канале сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Он отметил, что российские захватчики решили организовать такую "акцию" на Авдеевском направлении. В технику они смогли запихнуть две тонны тротила, что могло нанести серьезный ущерб украинским защитникам.

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Россияне начинили танк взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ, — соцсети (видео)

На видео можно увидеть, как оккупант выпрыгнул из техники. Он побежал в относительно безопасное место.

Смертоносная машина так и не доехала до цели. По дороге МТ-ЛБ (легкая бронированная техника получила прозвище "мотолыга" или "маршрутка") подорвалась на противотанковой мине.

Применение танков-камикадзе оккупантами

В июне российские захватчики решили сделать из старой советской техники передвижной объект со взрывчаткой. Они назвали такой образец "самым мощным дроном-камикадзе". Танк нашпиговали 6 тоннами тротила и другой взрывчатки. Попытка оккупантов оказалась неудачной, поскольку танк наехал на мину и был добит украинским гранатометчиком из РПГ. Впоследствии техника сдетонировала, произошел мощный взрыв.

В октябре российские войска использовали старый танк Т-62 как машину-камикадзе. Однако, вместо того, чтобы направлять на позиции тяжелую бронетехнику, начиненную взрывчаткой, на этот раз российские оккупанты задействовали боевую машину как средство для разминирования. Водитель вывел танк в поле, оставил его, сделал дистанционный подрыв и пешком вернулся. Таким образом россияне пытались проводить разминирование участков фронта, с целью прорваться через украинские минные поля.

Напомним, в марте ВСУ показали применение наземного дрона-камикадзе с 12 кг тротила. Оператор удачно управляет колесным беспилотником с помощью обычного пульта для квадрокоптера, наблюдая за происходящим через встроенную камеру.