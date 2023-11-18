За $3,5 млн: бойцы 92-й ОШБр показали уничтожение модернизированного танка Т-72Б3 под Бахмутом (видео)

Аэроразведчики обнаружили вражеский танк и ударили по нему с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате российская техника вспыхнула, а в небо поднялся густой серый дым.

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На Бахмутском направлении рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко уничтожила российский танк Т-72Б3. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram.

"Ахиллесовцы" уничтожили танк стоимостью 3,5 миллиона долларов", — сказал Юрий Федоренко.

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Он отметил, что украинским бойцам удалось поразить военную технику Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дрона, стоимость которого составляет 500 долларов.

Командир роты опубликовал видео, в котором показана работа украинского беспилотника. Аэроразведчики обнаружили вражеский танк и нанесли по нему удачный удар, после чего техника вспыхнула, а в небо поднялся густой серый дым.

Танк Т-72Б3: что известно

Юрий Федоренко сообщил, что российский танк Т-72Б3 — это модернизированная версия танка Т-72Б, который считается основным боевым танком армии врага. По его словам, до начала полномасштабного вторжения темп поставок этих машин составлял около 100-150 танков в год, тогда как в 2023 году темп вырос до около 30 машин в месяц, однако появилась проблема с поставками комплектующих.

Вооружение танка — пушка 125 мм;

экипаж — три человека;

стоимость — 3,5 миллиона долларов.

Танк Т-72Б3 Фото: Минобороны РФ

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что украинские военные уничтожили тяжелую огневую систему ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области. По информации OSINT-аналитика Cloooud, техника была поражена 16 ноября.

17 ноября в пресс-службе ССО заявили, что на Южном направлении бойцы уничтожили российский грузовой автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град". Тогда как сам РСЗО был поврежден.