ВС РФ усилили изъятие гражданской двухколесной техники на ВОТ: как она помогает на фронте

Враг пополняет свои потери в технике за счет грабежа жителей временно оккупированных территорий. У гражданских оккупанты изымают мопеды, мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы (полуприцепы), тракторы, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Вооруженные силы Российской Федерации усилили изъятие техники мирных жителей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Силы обороны Украины наносят значительные потери в технике российским оккупационным войскам, ежедневно уничтожаются от 20 до 30 автомобилей. Оккупанты решили пополнить свои потери путем грабежа жителей ВОТ", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья отметили, что в соответствии с распоряжением правительства РФ от 31.07.2023 №2059-р "национализированные" врагом предприятия якобы обязаны бесплатно передавать технику по договору пожертвования общероссийскому псевдообщественному движению "Народный фронт "За Россию". Речь идет о следующей технике — мопеды, мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы (полуприцепы), тракторы, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

"Данная псевдообщественная организация пропагандистский проект кремля, выступающий прокладкой и имеющий целью демонстрировать "всенародную поддержку" военных действий", — отметили в Центре.

По информации координаторов, задачей организации является имитация добровольной передачи материальных средств в российские войска с временно оккупированных территорий и РФ. Отметили, что в перечень техники попали средства, которые можно часто заметить на видео ВСУ с передовых, а именно мопеды, мотоциклы, мотороллеры. Эти транспортные средства редко находятся на балансе предприятий, поэтому враг решил изымать их из гаражных кооперативов, частных домовладений, у граждан, которых обвиняют в сотрудничестве с Силами обороны, или чье движимое имущество было арестовано россиянами.

В Центре считают, что массовое изъятие техники враг организовал для обеспечения потребностей оккупационных администраций и инженерного оборудования позиций ВС РФ на временно оккупированных территориях. Военные РФ стали чаще использовать двухколесную технику для перемещения личного состава, чтобы уберечься от поражения украинской артиллерии и FPV-дронов.

"Использование гражданской техники позволяет российской пропаганде выдавать уничтожение такого транспорта за нападение на гражданское население", — добавили в ЦНС.

Напомним, 16 ноября в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят рейды учебных заведений. Оккупанты ищут подростков, которые якобы помогают Силам обороны.

3 ноября координаторы подполья сообщили, что на ВОТ продолжает расти уровень бедности. В частности, местное население страдает от безработицы, голода и различных болезней.