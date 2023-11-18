ЗС РФ посилили вилучення цивільної двоколісної техніки на ТОТ: як вона допомагає на фронті

Ворог поповнює свої втрати в техніці через грабунок жителів тимчасово окупованих територій. У цивільних окупанти вилучають мопеди, мотоцикли, моторолери, легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи), трактори, гусеничні бульдозери й автогрейдери, розповіли координатори підпілля.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Збройні сили Російської Федерації посилили вилучення техніки мирних жителів. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Сили оборони України завдають значних втрат у техніці російським окупаційним військам, щодня знищуються від 20 до 30 автомобілів. Окупанти вирішили поповнити свої втрати шляхом грабунку мешканців ТОТ", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля зазначили, що відповідно до розпорядження уряду РФ від 31.07.2023 №2059-р "націоналізовані" ворог підприємства нібито зобов'язані безкоштовно передавати техніку за договором пожертви загальноросійському псевдогромадському руху "Народный фронт "За Россию". Мова йде про наступну техніку — мопеди, мотоцикли, моторолери, легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи), трактори, гусеничні бульдозери й автогрейдери.

"Дана псевдогромадська організація пропагандистський проєкт кремля, що виступає прокладкою та має на меті демонструвати "всенародну підтримку" воєнних дій", — наголосили в Центрі.

За інформацією координаторів, завданням організації є імітація добровільної передачі матеріальних засобів до російських військ з тимчасово окупованих територій та РФ. Наголосили, що в перелік техніки потрапили засоби, які можна часто помітити на відео ЗСУ з передових, а саме мопеди, мотоцикли, моторолери. Ці транспортні засоби рідко перебувають на балансі підприємств, тому ворог вирішив вилучати їх з гаражних кооперативів, приватних домоволодінь, у громадян, яких звинувачують у співпраці з Силами оборони, або чиє рухоме майно було арештоване росіянами.

У Центрі вважають, що масове вилучення техніки ворог організував для забезпечення потреб окупаційних адміністрацій та інженерного обладнання позицій ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ почали частіше використовувати двоколісну техніку для переміщення особового складу, аби вберегтися від ураження української артилерії та FPV-дронів.

"Використання цивільної техніки дозволяє російській пропаганді видавати знищення такого транспорту за напад на цивільне населення", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, 16 листопада в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять рейди навчальних закладів. Окупанти шукають підлітків, які нібито допомагають Силам оборони.

3 листопада координатори підпілля повідомили, що на ТОТ продовжує зростати рівень бідності. Зокрема, місцеве населення страждає від безробіття, голоду та різних хвороб.