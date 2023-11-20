Могли пострадать ВС РФ: в Мелитополе возле аэродрома прогремели взрывы, — Федоров (видео)

По словам чиновника, мощные взрывы слышали в нескольких районах оккупированного города. Федоров не располагает сведениями о раненых или ликвидированных россиянах, но предполагает, что мог пострадать военный объект ВС РФ.

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В воскресение, 19 ноября, в Запорожской области, на территории временно оккупированного Мелитополя, были слышны взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канала 19 ноября.

"Только что взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Детали позже", — написал чиновник.

Подробностями происшествия Иван Федоров поделился в эфире национального телемарафона 20 ноября. Он отметил, что взрывы были отчетливо слышны в районе Нового Мелитополя, а также в центральной части населенного пункта.

"Именно в Новом Мелитополе, вплотную к нему, расположен наш военный аэродром, тот, который враг превратил в свою воинскую часть. Также именно там вчера были взрывы", — сказал Федоров.

По словам мэра, в результате происшествия могли пострадать российские военнослужащие. При этом чиновник подчеркнул, что на данный момент он не располагает данными об убитых или раненых оккупантах.

Иван Федоров сообщил о взрывах в районе аэродрома в Мелитополе

Напомним, 16 ноября российские медиа сообщили, что в оккупированном Мелитополе была найдена загадочная могила, в которой, как утверждается, похоронено 17 моряков Черноморского флота России. Информацию о стихийном захоронении распространили местные коммунальщики, которые копали братские могилы.

Ранее, 14 ноября, Иван Федоров отметил, что на оккупированной территории Запорожья оккупанты "страдают" от регулярных прилетов, в результате которых их количественный состав сокращается. В частности, он упомянул о взрывах 14 ноября.