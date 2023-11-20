"Все предусмотрено": в ВСУ объяснили применение россиянами тягача-камикадзе (видео)

Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка, отметил, что командир на месте принимает решение и не ждет указаний от командира бригады или другого руководителя, что является преимуществом украинских войск в боях с российскими захватчиками.

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Украинские военные чаще фиксируют применение техники со взрывчаткой, которую отправляют на позиции. Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка, в эфире "Радио Свободы" сообщил подробности.

Он отметил, что все предусмотрено и ничего нового в их действиях не фиксируется. На прошлой неделе МТ-ЛБ (легкий бронированный многоцелевой тягач) нашпиговали взрывчаткой. Российский механик отправлял машину на украинскую позицию, выпрыгивая из нее на ходу. Техника так и не доехала, поскольку была уничтожена.

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"Поднимался большой фейерверк", — пояснил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Сергей Цехоцкий напомнил, что весь мир увидел в начале октября, как поступают россияне, когда массово активно штурмовали Авдеевку. Практически вся их техника, которая была задействована в наступлении, была ликвидирована.

Комплексная работа по защите рубежей продолжается, поэтому есть успешные результаты. По его словам, командир на месте принимает решение и не ждет указаний от командира бригады или другого руководителя, что является преимуществом украинских войск в боях с российскими захватчиками.

"Каждый знает, что ему делать", — сообщил военный.

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Применение МТЛБ с тротилом

Журналист Юрий Бутусов 17 ноября сообщил, что россияне отправили тягач-камикадзе с тоннами тротила на украинские позиции. На пути к защитникам МТ-ЛБ подорвалась на противотанковой мине, а водитель выпрыгнул из нее.

Российские захватчики решили организовать такую "акцию" на Авдеевском направлении. В технику они смогли запихнуть две тонны тротила, что могло нанести серьезный ущерб украинским защитникам.

Напомним, в июне российские захватчики решили сделать из старой советской техники передвижной объект со взрывчаткой. Они назвали такой образец "самым мощным дроном-камикадзе". Танк нашпиговали 6 тоннами тротила и другой взрывчатки. Техника наехала на мину и взорвалась.