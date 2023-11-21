"Крым — ящик Пандоры": Украине важно вернуть статус морской державы, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Украина нуждается во внешних гарантиях безопасности, "самой эффективной, но не единственной и исключительной" является вступление в НАТО.

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Президент Владимир Зеленский четко определяет стратегическую цель Украины — сохранение государства и людей, содействие развитию нации и повышению благосостояния населения. В этом процессе Украина будет сталкиваться с различными угрозами, вызовами и проблемами. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на Halifax International Security Forum.

Украина нуждается в возвращении статуса морской державы: детали

По его словам, первоочередной целью является — деоккупация всей территории Украины в границах 1991 года и обеспечение безопасности от повторения российской агрессии в будущем.

Также Данилов отметил, что характер боевых действий на фронте меняется. Теперь чисто военных мероприятий для достижения поставленных целей недостаточно.

По словам секретаря СНБО, необходим комплексный подход, который будет включать взаимосогласованные меры в военной, политической, экономической, финансовой, промышленной, технологической, дипломатической, социальной, гуманитарной сферах и тому подобное.

Он подчеркнул, что наше государство осознает различие целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму.

"Крым — это ящик Пандоры в смысле незаконного присоединения чужой территории. Вопрос возвращения Крыма — статусный вопрос для мироустройства, это лакмус для Запада и тест для Украины", — подчеркнул Данилов.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, Украина нуждается в возвращении статуса морского государства и развития в этом направлении. Речь идет о восстановлении свободного судоходства, расширении морских транспортных сообщений в интересах экономики и экспорта, в частности в контексте обеспечения международной продовольственной безопасности, развитии судостроения, формировании современного военного и торгового флота.

Самая эффективная гарантия безопасности — вступление в НАТО

Также Данилов добавил, что Украина будет нуждаться в усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи со стороны западных партнеров.

"В то же время необходимо изменение подхода по оказанию помощи дозированно, ограниченно и несвоевременно", — говорится в сообщении.

По его словам, наша страна сейчас нуждается во внешних гарантиях безопасности, "самой эффективной, но не единственной и исключительной", как подчеркнул политик, является вступление в НАТО.

"После войны Украина желает занять достойное ей место в новой архитектуре европейской и мировой безопасности. При этом она готова играть роль ответственного участника, контрибутора, надежного партнера в рамках цивилизованного мира, основанного на правилах и демократических ценностях", — отметил секретаря СНБО.

Власть активизировала борьбу с коррупцией

Кроме того, Алексей Данилов заявил, что власть активно борется с коррупцией, работает над созданием благоприятного бизнес-климата и страхованием военных рисков.

"Как результат, даже несмотря на войну, Украина уже является предметом экономического и инвестиционного интереса со стороны компаний со всего мира", — добавляет управленец.

Украина не планирует быть "второстепенной аграрной страной" в ЕС

Политик также отметил, что движение к членству в Европейском Союзе для Украины является "невероятной поддержкой". По словам Данилова, оно создает базу для внедрения соответствующих регуляторных рамок, стандартов государственного управления, основанных на верховенстве права, прозрачности и подотчетности власти.

"Однако в контексте членства в ЕС, у Украины есть более амбициозные цели быть не второстепенной аграрной страной, зато стать восточно-европейским технологическим, промышленным и логистическим хабом", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве с Украиной. По его словам, это "четкая позиция" Будапешта.

Ранее, 9 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не выполнила условий для членства в ЕС. По его словам, вступление Украины в союз в период военных действий может привести к войне в "сообществе".