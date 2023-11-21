"Крим – скринька Пандори": Україні важливо повернути статус морської держави, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Україна потребує зовнішніх гарантій безпеки, "найефективнішою, але не єдиною і винятковою" є вступ в НАТО.

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Президент Володимир Зеленський чітко визначає стратегічну мету України – збереження держави та людей, сприяння розвитку нації та підвищенню добробуту населення. У цьому процесі Україна буде стикатися з різноманітними загрозами, викликами та проблемами. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на Halifax International Security Forum.

Україна потребує повернення статусу морської держави: деталі

За його словами, першочерговою ціллю є — деокупація всієї території України у кордонах 1991 року та убезпечення від повторення російської агресії у майбутньому.

Також Данілов відзначив, що характер бойових дій на фронті змінюється. Тепер суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо.

За словами секретаря РНБО, необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо.

Він підкреслив, що наша держава усвідомлює відмінність цілей України та окремих західних партнерів щодо Криму.

"Крим – це скринька Пандори в сенсі незаконного приєднання чужої території. Питання повернення Криму – статусне питання для світоустрою, це лакмус для Заходу і тест для України", — наголосив Данілов.

Окрім того, за словами секретаря РНБО, Україна потребує повернення статусу морської держави та розвитку у цьому напрямку. Йдеться про відновлення вільного судноплавства, розширення морських транспортних сполучень в інтересах економіки та експорту, зокрема в контексті забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, розвиток суднобудування, формування сучасних військового і торгового флоту.

Найефективніша гарантія безпеки — вступ в НАТО

Також Данілов додав, що Україна потребуватиме посиленої військово-технічної та фінансово-економічної допомоги з боку західних партнерів.

"Водночас необхідною є зміна підходу з надання допомоги дозовано, обмежено та невчасно", — йдеться у повідомленні.

За його словами, наша країна нині потребує зовнішніх гарантій безпеки, "найефективнішою, але не єдиною і винятковою", як підкреслив політик, є вступ в НАТО.

"Після війни Україна бажає зайняти гідне їй місце у новій архітектурі європейської та світової безпеки. При цьому вона готова відігравати роль відповідального учасника, контрибутора, надійного партнера у рамках цивілізованого світу, заснованого на правилах і демократичних цінностях", — зазначив секретаря РНБО.

Влада активізувала боротьбу з корупцією

Крім того, Олексій Данілов заявив, що влада активно бореться з корупцією, працює над створенням сприятливого бізнес-клімату та страхуванням військових ризиків.

"Як результат, навіть попри війну, Україна вже є предметом економічного та інвестиційного інтересу з боку компаній з усього світу", — додає управлінець.

Україна не планує бути "другорядною аграрною країною" в ЄС

Політик також відзначив, що рух до членства в Європейському Союзі для України є "неймовірною підтримкою". За словами Данілова, він створює базу для впровадження відповідних регуляторних рамок, стандартів державного управління, заснованих на верховенстві права, прозорості і підзвітності влади.

"Проте в контексті членства в ЄС, у України є більш амбітні цілі бути не другорядною аграрною країною, натомість стати східно-європейським технологічним, промисловим і логістичним хабом", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про те, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною. За його словами, це "чітка позиція" Будапешта.

Раніше, 9 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна не виконала умов для членства в ЄС. За його словами, вступ України до союзу в період воєнних дій може призвести до війни в "спільноті".