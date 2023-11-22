Россия провела новую многочасовую воздушную атаку дронов: куда летели вражеские БПЛА

Воздушная тревога длилась несколько часов. В Хмельницкой области обломки одного из сбитых дронов упали во двор частного домохозяйства в хмельницкой области.

Related video

Вечером 21 ноября российские войска начали новую атаку дронами на украинские города. Воздушная тревога во многих регионах продолжалась по несколько часов. Об угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 19:14.

Так, в сообщении было сказано об опасности в Запорожской области. Позже стало известно, что группа вражеских БПЛА движется к Днепропетровской области. Беспилотники продолжили движение на север в сторону Полтавской области.

Уже в 22:06 Воздушные силы предупредили об угрозе со стороны дронов ВС РФ в Черниговской области. Позже в ВСУ сообщили о новых группа БПЛА в направлении Днепропетровской области, которые двигались с востока и юга. В 22:53 воздушная тревога в связи с полетом беспилотников была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:07 в ВСУ сообщили, что российские ударные дроны залетели на территорию Киевской области с севера, а в 23:23 была замечена группа дронов в направлении Кировоградской области. Позже БПЛА, которые подлетали к столице, направились в Житомирскую область. Кроме того, в 23:39 в ВСУ сообщили, что группа российских дронов направилась из Николаевской в Одесскую область.

Уже в 00:17 Воздушные силы объявили отбой в Киевской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Группа ударных вражеских БПЛА заходит в Винницкую область из Одесской и Кировоградской областей!" — сказано в сообщении от 00:30.

Затем в 01:04 в ВСУ сообщили, что первая группа ударных БпЛА движется через Немиров в направлении Винницы, а вторая группа ударных БпЛА приближается к Жмеринке в направлении Хмельницкого. После уже обе группы направились в Хмельницкую область.

Воздушная тревога в Украине

Как сообщил в Facebook первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в области сработали силы ПВО.

Работа ПВО в Хмельницкой области

Позже он заявил, что обломки одного из сбитых дронов Shahed упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение.

"Начался пожар. На месте работает ГСЧС и другие службы. Главное, что нет травмированных и погибших", — написал Тюрин.

В 01:53 была объявлена тревога в Тернопольской области.

"Еще одна группа ударных БПЛА в Винницкой области приближается к Жмеринке в направлении Хмельницкого", — сообщили Воздушные силы в 01:54.

Только в 03:04 был объявлен отбой в связи с БПЛА по всех областях.

Напомним, что 21 ноября россияне днем снова обстреляли Херсонскую область. За полтора часа управляемые авиабомбы снова накрыли Бериславский район на правом берегу Днепра и Каховский район — на левобережье Херсонщины.