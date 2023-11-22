Украинские военные уничтожили первый новый российский вездеход "Пластун-СН" (фото)

В конце октября СМИ сообщали, что Россия получила 14 вездеходов "Пластун-СН". Они могут использоваться как для разведки, так и для эвакуации раненых людей.

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Силы обороны уничтожили в Запорожской области первый новый российский вездеход "Пластун-СН". Об этом сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По словам Коваленко, эти вездеходы должны были компенсировать в российских подразделениях нехватку боевых бронированных машин (ББМ).

Фото: Telegram Александра Коваленко

"Поставки в состав РОВ (российских оккупационных войск, — ред.) были анонсированы официально 29 октября. Согласно заявлениям россиян, Пластун-СН имеет комбинированную броню класса Бр3 и Бр4, а темп производства — один вездеход в неделю", — говорится в сообщении Коваленко.

Также военный обозреватель отметил, что у этих вездеходов нет жесткой крыши и это "капсула смерти" повышенной проходимости.

Вездеходы "Пластун-СН": что о них известно

О том, что российская армия начала брать на вооружение гусеничные вездеходы "Пластун-СН", рассказал танковый историк Андрей Тарасенко в конце октября.

Сообщалось, они могут выполнять роль разведывательной машины или использоваться для эвакуации раненых. Всего в танкетке может поместиться 8 человек, из которых 4 спасателя, 2 раненых и члены экипажа.

Вездеходы изготовлены по заказу российского Министерства обороны. Они могут достигать максимальной скорости 50 км/ч. Как сообщали СМИ, российская армия заказала 50 единиц "Пластун-СН", из которых уже получило 14.

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах сообщали, что уничтожили уникальный вражеский БПЛА Mohajer-6. Собственно этот иранский беспилотник может развивать скорость до 200 км/ч и нести бомбы Ghaem и ракеты Almas.

Также 21 ноября в украинской службе безопасности показали, как уничтожили российских "Град", с которого кафиры наносили удары по Херсонской области.