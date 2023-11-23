Проект Nyx Alpha: Великобритания построит мощный военный телескоп на Кипре

Соединенное Королевство хочет повысить осведомленность о ситуации в космосе. Там растет количество угроз и объектов.

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Космическое командование Великобритании намерено усилить космическую сферу с помощью установки телескопа на Кипре. Об этом сообщает Defense News.

Министерство обороны объявило о намерении установить и использовать наземный телескоп на Кипре. Проект известен под названием Nyx Alpha. Телескоп изготовит компания SpaceFlux. Устройство позволит космическому командованию и космическому агентству Великобритании точнее контролировать количество спутников и обломков на орбите. Количество таких объектов постоянно растет.

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Запустить проект Nyx Alpha планируют до весны 2024 года. SpaceFlux изготовит, а в дальнейшем будет эксплуатировать и обслуживать телескоп. Скоро на базе Королевских Воздушных сил в Хай-Викомбе откроют Центр космических операций, из которого и будут управлять новым телескопом. Кроме этого Центр будет информировать гражданские и военные средства о космическом пространстве для защиты интересов Соединенного Королевства.

"Осведомленность о космосе лежит в основе нашей способности защищать интересы Великобритании и союзников в космосе. Великобритания имеет критически важные объекты на геостационарной орбите, и проект Nyx Alpha поможет нам внимательнее следить за ними", — сказал вице-маршал авиации Пол Годфри, глава космического командования Великобритании.

Для расположения телескопа выбрали Кипр, потому что он обеспечивает лучший обзор геостационарной орбиты, чем объекты на материковой части Великобритании. К тому же на Кипре уже есть большая британская военная база.

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