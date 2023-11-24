Первая и вторая повестки: в ВСУ рассказали, после которой отправляют на фронт

В командовании Сухопутных войск ВСУ решили объяснили, откуда взялся главный миф о мобилизации.

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Повестка, которую выдают военнообязанному 18-60 лет впервые во время мобилизации не означает, что завтра он будет выполнять боевые задачи на фронте. Разъяснения относительно призыва в Украине предоставлял начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

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Мобилизация в Украине: когда повестка считается врученной законно

Первая повестка, которую вручают работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — сигнал к тому, что человеку необходимо явиться по указанному адресу для уточнения личных данных.

По словам представителя командования ВСУ, военнообязанный по первой повестке в ТЦК должен предоставить актуальные данные о своем семейном положении, профессии, месте работы, образовании и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки. После этого лицо не отправляют на фронт. Если человек оказался годным к службе, сначала он проходит военную подготовку. А все, кто говорит наоборот — распространяют российскую пропаганду, говорит Фитьо.

"Российская пропаганда делает все, чтобы посеять панику и украинцы почему-то думают, что вручают первую повестку и сразу на фронт. Нет. Это абсолютно не так", — сказал Фитьо.

Первая повестка: действия военнообязанного

После уточнения персональных данных лицо проходит медосмотр для того, чтобы выяснить пригодно ли оно по состоянию здоровья проходить военную службу по мобилизации.

Какие документы нужны дополнительно:

о профессиональном,

образование,

семейное положение,

наличие/отсутствие причин для получения отсрочки.

И даже после этого человека к мобилизации не привлекают.

Если у человека есть жалобы или проблемы со здоровьем

В случае жалоб на здоровье мужчину могут признать ограниченно годным. Тогда его если и призовут, то при необходимости и для прохождения службы в тылу.

Если военнообязанный прошел медицинский осмотр, предоставил все необходимые документы, здоровье служить ему позволяет и только при необходимости его профессии ему тогда уже дают вторую повестку.

"Это может быть в определенном периоде времени", — пояснил Фитьо.

Уточним, что для прохождения ВВК также предоставляется повестка со специальной карточкой, в которой после медосмотра указывают заключение о пригодности.

"Боевая" повестка или мобилизационное распоряжение: что дальше

По словам Фитьо, вторая повестка означает, что военнообязанного вызовут по мобилизационному распоряжению. Согласно которому его направят в учебный центр, где он будет проходить обучение.

Какое базовое обучение проходят по второй повестке

По словам начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, лицо должно пройти базовую военную подготовку профессии стрелка.

"Если же профессия сложнее, например, оператор-наводчик или оператор дронов, то обучение увеличивается в количестве пропорционально программе, это может быть один месяц, два или три", — добавил Фитьо.

Эксперт напомнил, что обучение проходят и за рубежом — в Британии, Германии, Испании и других странах-партнерах.

"Только после этого, как произошло слаживание, обучение, то военнослужащий мобилизованный отправляется в свое подразделение", — отметил Фитьо.

Ранее представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также отвечал на вопрос, мобилизуют ли сейчас женщин в Украине. Он отметил, что женщины-медики всегда были военнообязанными.

Также Фокус ранее объяснял, мобилизуют ли отца с отсрочкой, если сын служит, ведь бывают случаи, когда повестку получает ограниченно годный отец, при этом его сын уже участвует в боевых действиях.