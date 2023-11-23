Мобилизуют ли отца с отсрочкой, если сын служит: объяснение юриста

В законодательстве Украины не установлены ограничения на количество членов семьи, которых могут мобилизовать, пояснил юрист. В то же время отметил, что из этого правила есть исключения.

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В Украине продолжается мобилизация военнообязанных от 18 до 60 лет, если они пригодны к службе в рядах Сил обороны. Бывают случаи, когда повестку получает ограниченно годный отец, при этом его сын уже участвует в боевых действиях. О том, могут ли мобилизовать отца, говорится в одном из положений Закона "О мобилизации". О требованиях Законы Украины рассказал юрист Игорь Ясько в комментарии порталу "Новини.LIVE".

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Журналисты портала напомнили, что в СМИ рассказывают истории об отце и сыне, которые одновременно служат в армии. В некоторых случаях они находятся в армии с 2014 года. Юрист объяснил, законны ли такие случаи. Также остановился на отдельной ситуации — мобилизуют ли ограниченно годного отца, если его сын в армии.

Мобилизация в Украине — призовут ли отца и сына

Юрист пояснил, что прежде всего нужно обратиться к списку отсрочек, которые есть в Законе Украины. При этом он не назвал, о какой статье идет речь, но на портале "РБК-Украина" указали, что нужно взглянуть на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Журналисты предложили рассмотреть конкретную ситуацию. Есть совершеннолетний сын, который служит в рядах ВСУ. Также есть отец, который имеет ограниченную пригодность к службе. В данной ситуации военкомы могут мобилизовать отца, пояснил юрист.

"В Украине нет норм по количеству членов одной семьи, которых имеют право мобилизовать во время военного положения", — подчеркнул специалист. При этом отметил, что также нет ограничений на количество лиц, которых могут забрать в армию из одной семьи.

Отсрочка от мобилизации — кто останется дома

В Законе "О мобилизации" указываются исключения — условия, при которых некоторые члены семьи не окажутся в армии. Не мобилизуют военнообязанного мужчину или женщину в случаях:

если на войне с РФ погиб или пропал без вести близкий член семьи;

если в семье есть несовершеннолетний ребенок и, одновременно, другой супруг находится в армии.

Кроме того, есть еще семь случаев, при которых человек не подлежит мобилизации:

если содержит трех и более детей; если нет другого супруга (мать-одиночка или отец-одиночка) и есть ребенок до 18 лет; если содержит ребенка с инвалидностью до 18 лет группы А или ребенка с нарушениями функционирования организма III-IV степени; если содержит человека с инвалидностью II-III степени в возрасте от 18 до 23 лет; если являются опекунами, приемными родителями ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки; если ухаживают за другим членом супругов или за родителями, если они в этом нуждаются; если являются опекунами человека со ІІ или ІІІ степенью инвалидности или недееспособного.

Отметим, в декабре ряд категорий военнообязанных может получить повестки от ТЦК, писал Фокус. В частности, могут поступить приглашения в военкомат мужчинам, которые прошли срочную службу и имеют возраст от 18 до 23 лет. Кроме того, аналогичные приглашения получат те, кто ранее служил по контракту.

Напоминаем, народные депутаты готовят законопроект, в котором предлагают отменить отсрочку для определенных категорий военнообязанных. В то же время в Минобороны Украины начали реформировать систему мобилизации: в частности, вводят систему рекрутинга.