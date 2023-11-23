Чи мобілізують батька з відстрочкою, якщо син служить: пояснення юриста

У законодавстві України не встановлено обмежень на кількість членів родини, яких можуть мобілізувати, пояснив юрист. Водночас зазначив, що з цього правила є винятки.

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В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних від 18 до 60 років, якщо вони придатні до служби у лавах Сил оборони. Бувають випадки, коли повістку отримує обмежено придатний батько, при цьому його син вже бере участь у бойових діях. Про те, чи можуть мобілізувати батька, ідеться у одному з положень Закону "Про мобілізацію". Про вимоги Закони України розповів юрист Ігор Ясько у коментарі порталу "Новини.LIVE".

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Журналісти порталу нагадали, що у ЗМІ розповідають історії про батька та сина, які одночасно служать у війську. У деяких випадках вони перебувають у війську з 2014 року. Юрист пояснив, чи законні такі випадки. Також зупинився на окремій ситуації — чи мобілізують обмежено придатного батька, якщо його син у війську.

Мобілізація в Україні — чи призвуть батька та сина

Юрист пояснив, що перш за все потрібно звернутись до списку відстрочок, які є в Законі України. При цьому він не назвав, про яку статтю ідеться, але на порталі "РБК-України" вказали, що потрібно глянути на статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Журналісти запропонували розглянути конкретну ситуацію. Є повнолітній син, який служить у лавах ЗСУ. Також є батько, який має обмежену придатність до служби. У даній ситуації військкоми можуть мобілізувати батька, пояснив юрист.

"В Україні немає норм щодо кількості членів однієї родини, яких мають право мобілізувати під час воєнного стану", — наголосив фахівець. При цьому зазначив, що також немає обмежень на кількість осіб, яких можуть забрати до війська з однієї родини.

Відстрочка від мобілізації — хто залишиться вдома

У Законі "Про мобілізацію" вказуються винятки — умови, за яких деякі члени родити не опиняться у війську. Не мобілізують військовозобов'язаного чоловіка або жінку у випадках:

якщо на війні з РФ загинув або зник безвісти близький член родини;

якщо у сім'ї є неповнолітня дитина і, одночасно, інший член подружжя перебуває у війську.

Крім того, є ще сім випадків, за яких людина не підлягає мобілізації:

якщо утримує трьох та більше дітей; якщо немає іншого члена подружжя (матір-одиначка чи батько-одинак) і є дитина до 18 років; якщо утримує дитину з інвалідністю до 18 років групи А або дитину з порушеннями функціонування організму III-IV ступеня; якщо утримує людину з інвалідністю ІІ-ІІІ ступеня віком від 18 до 23 років; якщо є опікунами, прийомними батьками дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; якщо доглядають за іншим членом подружжя або за батьками, якщо вони цього потребують; якщо є опікунами людини з ІІ або ІІІ ступенем інвалідності або недієздатної.

Зазначимо, у грудні низка категорій військовозобов'язаних може отримати повістки від ТЦК, писав Фокус. Зокрема, можуть надійти запрошення до військкомату чоловікам, які пройшли строкову службу і мають вік від 18 до 23 років. Крім того, аналогічні запрошення отримають ті, хто раніше служив за контрактом.

Нагадуємо, народні депутати готують законопроєкт, у якому пропонують скасувати відстрочку для певних категорій військовозобов'язаних. Водночас в Міноборони України почали реформувати систему мобілізації: зокрема, запроваджують систему рекрутингу.