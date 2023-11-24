"Преодолеем стереотип": больше женщин будет командовать ротами на передовой, — Минобороны

По словам госсекретаря Министерства обороны Людмилы Дараган, по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ воюет более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности.

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Минобороны планирует увеличить количество женщин, командующих ротами на передовой. Об этом заявила госсекретарь Министерства обороны Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе, передает издание Укринформ.

По ее словам, в Украине "достаточно прогрессивное законодательство", но на местах продолжают действовать гендерные стереотипы.

"У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. И это не зависит от профессиональности, профессионализма или личностных качеств. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", — подчеркнула Дараган.

Она также привела свежую статистику по количеству женщин в рядах ВСУ. По состоянию на октябрь 2023 года это более 62 тысяч, что составляет 7% от общей численности.

Из них 43,5 тысяч – военнослужащие, а 18,6 тысяч – это гражданский персонал. 7,7 тысячи женщин – офицеры; 11,7 тысячи – сержантский состав, 22,7 тысячи – солдаты. При этом в районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ.

Напомним, что начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что сейчас в Украине не мобилизуют женщин.

Ранее юрист LCF Law Group Владимир Романчук сообщил, что вручение повестки должно происходить только во время личной встречи. Тогда как случаи, когда просьбы явиться в ТЦК были переданы через родственников, по электронной почте, звонки или SMS-сообщениями — не является официальным вызовом.