Тело пролежало неделю: в России погиб экс-командующий ВВС и ПВО, — СМИ (фото)

Умерший генерал-лейтенант Владимир Свиридов командовал авиационными подразделениями в период, когда Россия напала на Грузию. Незадолго перед этим он получил почетное звание от президента РФ Путина.

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В РФ обнаружили тело экс-командующего 6 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России Владимира Свиридова. Мужчина и его жена Татьяна были мертвы неделю, когда к ним пришли посетители. О деталях смерти Свиридова написали в Telegram-канале Baza.

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В заметке указано, что тела нашли 15 ноября 2023 года. Свиридов вместе с женой неделю пролежали в их доме в поселке Аджиевском в Ставропольском крае РФ.

Экс-командующему на момент смерти было 68 лет, жене Татьяне — 72 года. Согласно предварительным данным, не обнаружили признаков насильственной смерти. Кроме того, исследовали содержание ядовитых веществ в воздухе — ничего подозрительного не нашли, пишет Baza.

Смерть Владимира Свиридова — детали Фото: Скриншот

О смерти Свиридова официальные СМИ Кремля — "РИА Новости" и ТАСС — пока не сообщили. Также о происшествии также молчат в Следственном комитете РФ. Официально гибель экс-командующего 6 армии ВВС России не подтверждена.

Владимир Свиридов — детали биографии

Владимир Свиридов — генерал-лейтенант, командующий 6 армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 гг. (в 2008 году российская авиация бомбила Тбилиси, столицу Грузии). Родился в городе Минеральные Воды в Ставропольском крае, где получил специальность — стал летчиком. До того, как возглавить одну из армий ВВС ВС РФ, командовал авиационным полком бомбардировщиков в Закавказском и Северо-Кавказском округах. Президент РФ Владимир Путин в 2005 году наградил Свиридова званием "заслуженный летчик России".

Отметим, в РФ после вторжения в Украину время от времени внезапно погибают командующие войсками и силовиками. Например, 16 августа стало известно о смерти бывшего начальника ФСО Геннадия Лопырева: он умер в российской тюрьме. В тот же день стало известно о смерти еще военного — экс-командующего Восточного военного округа Геннадия Жидко.

Тем временем аналитики подсчитали, что за время войны в Украине в ВС стало на 13 меньше генералов: кто-то — погиб, кто-то — смещен с должности. Один из смещенных — генерал Сергей Суровикин. Суровикин в начале 2023 года находился в должности заместителя командующего российских войск в Украине, затем его заподозрили в причастности к мятежу владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и наконец переместили на должность в военных институциях СНГ.

Напоминаем, эксперт объяснил, почему президент РФ Путин остерегается объявлять мобилизацию, чтобы пополнить потери ВС РФ на войне в Украине. В то же время глава Кремля заявил, что в ряды российской армии идет достаточное количество добровольцев. Кроме того, на линии фронта в течение сентября-октября появилось дополнительно 42 тыс. солдат РФ.