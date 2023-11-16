Тіло пролежало тиждень: у Росії загинув екскомандувач ВПС та ППО, — ЗМІ (фото)

Померлий генерал-лейтенант Володимир Свірідов командував авіаційними підрозділами у період, коли Росія напала на Грузію. Незадовго перед цим він отримав почесне звання від президента РФ Путіна.

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У РФ виявили тіло екскомандувача 6 армії Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони Росії Володимира Свірідова. Чоловік та його дружина Тетяна були мертвими тиждень, коли до них прийшли відвідувачі. Про деталі смерті Свірідова написали у Telegram-каналі Baza.

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У дописі вказано, що тіла знайшли 15 листопада 2023 року. Свірідов разом з дружиною тиждень пролежали у їхньому домі у селищі Аджієвському в Ставропольському краї РФ.

Екскомандувачу на момент смерті було 68 років, дружині Тетяні — 72 роки. Згідно з попередніми даними, не виявили ознак насильницької смерті. Крім того, дослідили вміст отруйних речовин у повітрі — нічого підозрілого не знайшли, пише Baza.

Смерть Володимира Свірідова - деталі Фото: Скриншот

Про смерть Свірідова офіційні ЗМІ Кремля — "РИА Новости" і ТАСС — поки що не повідомили. Також про подію також мовчать у Слідчому комітеті РФ. Офіційно загибель екскомандувача 6 армії ВПС Росії не підтверджена.

Володимир Свірідов — деталі біографії

Володимир Свірідов — генерал-лейтенант, командувач 6 армією ВПС та ППО Росії з 2005 до 2009 рр. (у 2008 році російська авіація бомбила Тбілісі, столицю Грузії). Народився у місті Мінеральні Води у Ставропольському краї, де отримав спеціальність — став льотчиком. До того, як очолити одну з армій ВПС ЗС РФ, командував авіаційним полком бомбардувальників у Закавказькому та Північно-Кавказькому округах. Президент РФ Володимир Путін у 2005 році нагородив Свірідова званням "заслужений льотчик Росії".

Зазначимо, у РФ після вторгнення в Україну час від часу раптово гинуть командувачі військами та силовиками. Наприклад, 16 серпня стало відомо про смерть колишнього начальника ФСО Геннадія Лопирьова: він помер у російській тюрмі. Того ж дня стало відомо смерть ще військового — екскомандувача Східного військового округу Геннадія Жидко.

Тим часом аналітики підрахували, що за час війни в Україні у ЗС стало на 13 менше генералів: хтось — загинув, хтось — зміщений з посади. Один зі зміщених — генерал Сергій Суровікін. Суровікін на початку 2023 року перебував на посаді заступника командувача російських військ в Україні, потім його запідозрили у причетності до заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і врешті перемістили на посаду у військових інституціях СНД.

Нагадуємо, експерт пояснив, чому президент РФ Путін остерігається оголошувати мобілізацію, щоб поповнити втрати ЗС РФ на війні в Україні. Водночас очільник Кремля заявив, що до лав російської армії іде достатня кількість добровольців. Крім того, на лінію фронту протягом вересня-жовтня з'явилось додатково 42 тис. солдатів РФ.