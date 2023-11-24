"Психоэмоциональная яма": в ОП объяснили решение об изменениях в мобилизации в Украине (видео)

Военные, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, дадут ответы относительно сроков демобилизации, вопрос выплат и учебного процесса мобилизованных украинцев.

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Модель проведения мобилизации требует корректив, поскольку люди по 20 месяцев находятся на фронте. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Юлии Галушке на канале "Ми — Україна" сообщил подробности.

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Он отметил, что вопрос мобилизации и демобилизации Украины является актуальным, поскольку люди стремятся услышать ответы на этот счет. Это также касается в принципе и правил мобилизации, потому что украинцы видят, что тема достаточно часто используется в пропагандистских материалах.

"Два года войны — это большой срок и люди сегодня хотят услышать более четкие ответы на некоторые вопросы", — говорится в его заявлении.

Подоляк отметил, что нужны четкие правила мобилизационного процесса. По его словам, военные должны дать ответ относительно сроков демобилизации. Вопрос выплат и учебного процесса так же требуют обсуждений и соответствующих решений.

Советник главы Офиса президента отметил, что у врага значительный мобилизационный потенциал. На это нужно соответствующим образом реагировать.

"Сегодня мы должны говорить о мобилизации из-за не хочу, из-за не может, из-за страхов и так далее, поэтому это уже будут непопулярные решения", — пояснил он.

Мобилизация и ротация в Украине — решение Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает комплексный план по широкому спектру вопросов в направлении мобилизации на следующей неделе. Он отметил, что обсуждение деятельности ТЦК, ВВК, мобилизации и демобилизации в Украине сложное, поэтому требует дополнительных решений. По его словам, определенные задачи поставлены Главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю.

Фокус 24 ноября сообщал, как происходит процедура призыва на службу в армию. По словам руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, пройти медицинский осмотр и предоставить весь пакет документов.